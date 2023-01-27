الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفارة الأمريكية: زيارة بلينكن لمصر لدفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز السلام بالمنطقة

بلينكن
بلينكن

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيقوم بزيارة لمصر يومي الأحد والإثنين المقبلين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 


وذكرت السفارة الأمريكية -عبر صفحتها على فيس بوك- أن وزير الخارجية بلينكن سوف يجتمع كذلك خلال الزيارة مع سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات فى ليبيا والعملية السياسية الجارية التي يقودها السودانيون.


ومن المقرر أن يعقد سامح شكري يوم الإثنين المقبل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأمريكي بمقر وزارة الخارجية، وتأتي زيارة الوزير بلينكن لمصر ضمن جولة بالمنطقة تشمل كذلك إسرائيل والضفة الغربية.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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