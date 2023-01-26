جمال الكشكي: معرض الكتاب مركز إشعاع إبداعي يدعم مشروع الدولة التنويري

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو مركز إشعاع إبداعي يتناسب مع الحضارة المصرية ومشروع الدولة التنويري.

وأضاف “الكشكي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية “extra news”، أنه منذ عام 1969، عندما كان ينظم معرض الكتاب في دار الأوبرا، ومن بعدها بأرض المعارض خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تُنقل فعالياته إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس الآن.

وأوضح “الكشكي” أن فلسفة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق من فكرة بناء الإنسان وبناء العقل وبناء الطفل، وهم أجيال المستقبل.

وأشار إلى أن هناك العديد من الرسائل التي يطلقها معرض الكتاب تتعلق بالوعي واستنارة العقول، وتحريرها من الأفكار الظلامية.