الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

نال البحث عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، اهتمام الكثير من الطلاب بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل وموعد آخر يوم للتسجيل باستمارة الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية الترم والمقرر لها 10  يونيو 2023.
 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

 

نعرض لكم في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة كي يستكمل الطالب تسجيل استمارته بشكل ناجح.

يمكن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من هذا الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg
 

وبعد الضغط عليه يتم تسجيل دخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب ثم تظهر الاستمارة الإلكترونية.

يجب على الطالب أن يراجع البيانات المكتوبة ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية بكل دقة.

وتسجيل البيانات المطلوبة منه في الاستمارة ومنها الصورة الشخصية، ومواد التخصص والشعبة وغيرها من البيانات.
والتأكد من مراجعة البيانات بدقة منعا لوجود أخطاء والضغط على أيقونة “حفظ” في نهاية الاستمارة
ثم الضغط على كلمة طباعة.

مع ضرورة العلم أن آخر يوم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 هو الثلاثاء 28 فبراير 2023.
 

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الاوراق المطلوبة للتسليم مع استمارة الثانوية العامة 2023

1- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد و إحضار نسختين منه.

2- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى سداد 210 جنيها للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، اما المتقدمين للمرة الثالثة و الرابعة، عليهم سداد 410 جنيها للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة.

3- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالي 105 جنيها

4- إحضار شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم هاتف الطالب.

5- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم هاتفه الخاص.

6- إحضار 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، بالنسبة للبنات فيجب الالتزام بالزي المدرسي في الصور.

7- وفي حالة الطالب الراغب في الإعادة، إحضار بيان رسوب من المديرية و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.

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