الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

الأكثر تداولاً.. موعد بداية الترم الثاني للعام الجديد 2023

الترم الثاني
الترم الثاني

تصدر موعد بداية الترم الثاني لعام 2023 محركات البحث عبر منصات التواصل المختلفة وموقع البحث جوجل وذلك بعد انتهاء عدد من الطلاب البحث عن موعد عودة الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد 2023.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية الترم الثاني لعام 2023، وبالتزامن مع تصدر موعد بداية الترم الثاني 2023 في عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير، يرصد "الدستور" المواعيد في السطور التالية.

تكون بداية إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير، وذلك بالنسبة لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، كما تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، حيث تحتسب ضمن نسبة الحضور.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الترم الثاني 2023، والذي من المقرر له أن يكون يوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير المقبل لعام 2023، ويستمر حتى الخميس 8 يونيو، مشيرة إلى أن مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا، وذلك بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية. 

مواعيد امتحانات الترم الأول 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023 للشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي تكون في بداية شهر يناير وهي:

يؤدى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

يؤدى امتحانات الفصل الدراسي الثاني  للشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

يؤدي امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

يؤدي امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

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