ننشر لكم موعد بداية الترم الثاني وموعد إجازة نصف العام 2023 للجامعات بالمحافظات، حيث يبحث العديد من الطلاب عن موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات بالمحافظات، الذي يبدأ في فبراير المقبل عقب الانتهاء من إجازة نصف العام الدراسي 2023، طبقا الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات.

موعد إجازة نصف العام 2023 للجامعات

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن إجازة نصف العام 2023 للجامعات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 يناير المقبل، موضحة أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ الإجازة بعدها مباشرة، وفق الخريطة الزمنية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن إجازة نصف العام للجامعات تنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، على أن تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات بالمحافظات

وعن موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات بالمحافظات، أشار المجلس الأعلى للجامعات في الخريطة الزمنية التي أعلن عنها في وقت سابق أنه يبدأ من 11 فبراير 2023 ويستمر 16 أسبوعا، على أن ينتهي الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 في الجامعات يوم 1 يونيو 2023.

امتحانات الترم الثاني 2023 في الجامعات

وتابع المجلس الأعلى للجامعات أن امتحانات نهاية الترم الثاني 2023 للجامعات تعقد في شهر يونيو 2023، وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات.

الجدير بالذكر، أن موعد إجازة الترم الأول للجامعات تبدأ يوم 28 يناير الجاري، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023 لمدة أسبوعين، وتنتهي 9 فبراير الشهر المقبل.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للمدارس

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023، لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، يبدأ من 28 يناير المقبل، عقب الانتهاء من أداء امتحانات الترم الأول، وتستمر حتى 9 فبراير ولمدة 15 يومًا، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي.