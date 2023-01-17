الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس والجامعات

إجازة نصف العام
إجازة نصف العام

أيام قليلة تفصلنا عن بدء إجازة نصف العام 2023 مع بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية مع بداية الشهر الجاري والتي اختلفت من محافظة لأخرى حسب الجداول التي أعلنت عنها مديريات التربية والتعليم في المحافظات وفقًا لقرار وزارة التعليم بذلك.

وكانت الوزارة قد حددت موعد بداية وانتهاء إجازة نصف العام 2023 مع إعلانها الخريطة الزمنية للعام الجديد وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

موعد بداية إجازة نصف العام 2023

حسب الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجاري 2022- 2023، فإن موعد اجازة نصف العام  لجميع الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية الذين يؤدون الآن امتحانات الترم الأول تبدأ من 28 يناير الجاري وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 9 يناير 2023.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

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ورغم اختلاف مواعيد بدء امتحانات منتصف العام من محافظة لأخرى إلا أن جداول الامتحانات راعت أن تنتهي جميعها يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، بحيث يحصل جميع الطلاب على إجازتهم في نفس التوقيت.

موعد نهاية إجازة نصف العام 2023 للجامعات

وتبدأ إجازة نصف العام 2023 لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري وتستمر حتى الخميس 9 فبراير 2023، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول رسميًّا يوم الخميس الموافق  26 يناير الجاري رغم اختلاف مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول من جامعة لجامعة إلا أن اجازة نصف العام سيحصل عليها جميع الطلاب في نفس التوقيت وفقًا للخارطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وحسب الخارطة يبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب سواء في المدارس أو الجامعات يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 96 يوما للفصل الدراسي الثاني الذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس 8 يونيو المقبل لتبدأ إجازة نهاية العام بعد انتهاء جميع الامتحانات سواء لصفوف النقل أو الشهادات أو طلاب الجامعات .

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 

 

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