محافظ بني سويف: عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد المعنى الحقيقي للتضحية

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، أصدق التهاني القلبية لأسرة جهاز الشرطة بالمحافظة من قيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيد الشرطة الـ71، مثمناً الجهود الكبيرة والتضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة في بسط الأمن والأمان في ربوع مصر وحفظ استقرار الوطن، والذي يوفر المناخ الملائم والآمن لتحقيق التنمية.

وأكد محافظ بني سويف أن عيد الشرطة، ذكرى عظيمة تجسد المعنى الحقيقي التضحية من أجل الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية، نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص الجاد، من أجل أن يبقى وطننا خالداً عبر الزمان، ونبراساَ لهذا الجيل والأجيال القادمة لاستكمال المسيرة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة لدحر كيد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار وطننا.

وفي هذا السياق، بعث المحافظ برقية تهنئة للسيد اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف وقيادات المديرية وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تقدم خلالها بأصدق التهاني القلبية بهذه الذكرى الوطنية، راجياً المولى عزوجل أن يعيدها على الشعب المصري عامة وجهاز الشرطة خاصة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن عيد الشرطة تخليد لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال علي يد الاحتلال الإنجليزي في الـــ 25 من شهر يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني محافظة الإسماعيلية لعناصر الاحتلال البريطاني آنذاك.