الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمود بسيوني في معرض القاهرة للكتاب بـ «شفرة المرشد»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يشارك الكاتب الصحفي محمود بسيوني بكتابه "شفرة المرشد" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى الـ 6 من فبراير المقبل.

يناقش الكتاب فرص واحتمالات المرشحين لمنصب المرشد العام لجماعة الإخوان بعد الهزات والتداعيات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة والتي عصفت بشعبية الجماعة عربيا وعالميا.

في الفصل الأول يضع الكاتب فرضية أن يكون المرشد القادم أمريكيا، موضحا ان تراجع شعبية الجماعة وتعرضها لأزمات خلال السنوات الأخيرة لا يعني بالضرورة انتهائها تمامآ، متوقعا إننا ربما سنشهد بداية جديدة للجماعة الإرهابية الأخطر على مدار المائة عام الماضية.

عبر فصول الكتاب، يتطرق بسيوني أيضا لأسرار شبكات الإخوان وحقوق الإنسان، خصوصا بعد السقوط المدوي للجماعة الإرهابية عام ٢٠١٣ وتأكد تورطها في علاقات مشبوهة بجماعات العنف والإرهاب المسلح بأحكام قضائية واضحة.

يناقش الكتاب أيضا احتمالات عودة جماعة الإخوان المسلمين ومدى تاثرها بالتحولات التي طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة ليس على الصعيد المحلي او العربي فقط وإنما على الصعيد العالمي أيضا .

يعد كتاب شفرة المرشد ليس الأول لبسيوني الذي أصدر من قبل كتاب المصيدة عن دار الهلال، فضلا عن مشاركته بكتاب جديد أيضا بعنوان اغتيال الشرق عن دار بتانة للنشر.

الكاتب الصحفي محمود بسيوني شفرة المرشد الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب منصب المرشد

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