رسميًا.. أرسنال يبرم ثاني صفقاته الشتوية بالتعاقد مع جاكوب كيويور

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن إبرام ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي أرسنال قد أعلن عن تعاقده مع البلجيكي لياندرو تروسارد قادمًا من برايتون.

وأكد نادي أرسنال تعاقده مع المدافع البولندي جاكوب كيويور قادمًا من سبيزيا كالتشيو الإيطالي بموجب عقد طويل الأمد.

ولعب جاكوب كيويور البالغ من العمر 22 عامًا، 43 مباراة مع سبيزيا، وشارك مع منتخب بولندا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وبدأ كيويور مسيرته في بولندا ثم انضم لـ أندرلخت، قبل أن ينتقل إلى زيلزايرني السلوفاكي في عامه الثامن عشر، ومنه إلى إم سي كي زيلينيا، حيث لعب 46 مباراة مع بطل سلوفاكيا.

وانتقل كيويور إلى سبيزيا في أغسطس 2021، ليحجز مكانًا أساسيًا مع فريقه، كما انضم للعب في منتخب بولندا وشارك معهم في 9 مباريات.

وقال المدير الرياضي لـ أرسنال إيدو جاسبر: "نحن سعداء لإتمام توقيع جاكوب كيويور. إنه موهبة شابة كنا نراقبها منذ فترة حتى الآن. نتطلع جميعًا الآن إلى العمل مع جاكوب ورؤية تطوره المستمر معنا. نرحب بجاكوب في أرسنال ".

وأضاف المدير الفني ميكيل أرتيتا: "من الرائع أن ينضم جاكوب إلينا. إنه مدافع شاب متعدد المهارات أظهر إمكانات وميزات هائلة مع سبيزيا في الدوري الإيطالي ، وكذلك على المستوى الدولي مع بولندا.

وأضاف:"جاكوب لاعب سيمنحنا القوة والجودة لوحدتنا الدفاعية. نرحب بجاكوب وعائلته في آرسنال ونتطلع إلى العمل معه."

وسيرتدي جاكوب كيويور رقم 15 مع فريق أرسنال.

ونجح فريق أرسنال في تحقيق انتصار مثير على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، والتي جمعتهما على ملعب “الإمارات” معقل الفريق اللندني، أمس الأحد.