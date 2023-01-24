أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-1-2023 فى البنوك المصرية

ننشر أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للوحة التعاملات المالية، والتي يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعتها لمعرفة مدى تأثيرها على أسعار السلع الاستراتيجية والترفيهية داخل الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية

يعرض «الدستور» للقراء أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية، وفقًا للوحة التعاملات المالية، وهي كما يلي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.80 جنيه للشراء و 29.90 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 32.40 جنيه للشراء و 32.51 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصلت قيمته نحو 36.83 جنيه للشراء و 36.96 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصلت قيمته نحو 7.93 جنيه للشراء و 7.96 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 97.57 جنيه للشراء و 97.91 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.11 جنيه للشراء و 8.14 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.27 جنيه للشراء و 29.82 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 32.23 جنيه للشراء و 32.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصلت قيمته نحو 36.65 جنيه للشراء و 37.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصلت قيمته نحو 7.90 جنيه للشراء و 7.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 94.05 جنيه للشراء و 97.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.09 جنيه للشراء و 8.11 جنيه للبيع.



العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.72 جنيه للشراء و 29.82 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 32.23 جنيه للشراء و 32.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصلت قيمته نحو 36.65 جنيه للشراء و 37.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصلت قيمته نحو 7.90 جنيه للشراء و 7.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 94.05 جنيه للشراء و 97.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.09 جنيه للشراء و 8.11 جنيه للبيع.

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