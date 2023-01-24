الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-1-2023 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للوحة التعاملات المالية، والتي يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعتها لمعرفة مدى تأثيرها على أسعار السلع الاستراتيجية والترفيهية داخل الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية

يعرض «الدستور» للقراء أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية، وفقًا للوحة التعاملات المالية، وهي كما يلي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.80 جنيه للشراء و 29.90 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 32.40 جنيه للشراء و 32.51 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصلت قيمته نحو 36.83 جنيه للشراء و 36.96 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصلت قيمته نحو 7.93 جنيه للشراء و 7.96 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 97.57 جنيه للشراء و 97.91 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.11 جنيه للشراء و 8.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 23/1/2023 مقابل الجنيه المصري والليرة في بداية التعاملات

سعر الدولار اليوم الإثنين 2023/1/23 فى البنوك المصرية

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.27 جنيه للشراء و 29.82 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 32.23 جنيه للشراء و 32.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصلت قيمته نحو 36.65 جنيه للشراء و 37.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصلت قيمته نحو 7.90 جنيه للشراء و 7.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 94.05 جنيه للشراء و 97.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.09 جنيه للشراء و 8.11 جنيه للبيع.

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سعر طن الاسمنت للمستهلك اليوم الاثنين 23 يناير 2023

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سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الاثنين 23 يناير عيار 925 في مصر


العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.72 جنيه للشراء و 29.82 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 32.23 جنيه للشراء و 32.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصلت قيمته نحو 36.65 جنيه للشراء و 37.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصلت قيمته نحو 7.90 جنيه للشراء و 7.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 94.05 جنيه للشراء و 97.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.09 جنيه للشراء و 8.11 جنيه للبيع.

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