الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر طن الاسمنت للمستهلك اليوم الاثنين 23 يناير 2023

اسمنت
اسمنت

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار شكارة الاسمنت نظرا لأهميته في جميع أعمال البناء والتشييد.

ويستعرض موقع الدستور خلال هذه السطور أسعار الأسمنت بجميع أنواعه، وشهدت أسعار الأسمنت تباين خلال التعاملات الصباحية اليوم حيث حددت كل شركة أسعارها وفق تكاليف الإنتاج والتصنيع وايضا اختلاف أجرة النايلون والنقل من منطقة لأخرى.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين كالاتي:

سعر الاسمنت اليوم للمستهلك  خلال تعاملات يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 

شهد سعر طن الأسمنت المسلح  للمستهلك ما بين  1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم أرض المصنع.

جاء سعر طن الأسمنت النصر اليوم للمستهلك  ما بين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم أرض المصنع.
بينما سجل سعر الأسمنت وادى النيل  اليوم للمستهلك  ما بين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن الأسمنت المخصوص للمستهلك اليوم  مابين 1,900 جنيه 1,905 جنيه تسليم أرض المصنع.
وقد بلغ سعر طن أسمنت العسكري للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبينما بلغ سعر طن الأسمنت  للمستهلك اليوم سيناء 42.5 مابين  1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع.
سجل سعر طن أسمنت حلوان للمستهلك اليوم  مابين 1,890 جنيه 1,890 جنيه
وبلغ سجل أسمنت السهم  للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه
وقد جاء أسمنت السويدي  للمستهلك  اليوم مابين 1,980 جنيه 1,990 جنيه
ورصد سعر طن أسمنت المسلة للمستهلك اليوم مابين  1,890 جنيه 1,895 جنيه
ووصل سعر العسكري بني سويف للسمتهلك اليوم  1,830 جنيه 1,830 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة  للمستهلك اليوم  مابين 1,970 جنيه 1,975 جنيه.

قائمة أسعار الحديد بالسوق المحلي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 23 يناير 2023

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الاثنين 23 يناير عيار 925 في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين 23/1/2023 مقابل الجنيه المصري والليرة في بداية التعاملات

سعر اليورو اليوم الاثنين 23/1/2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

سعر الاسمنت اليوم للمستهلك

وجاء سعر طن أسمنت الممتاز للمستهلك اليوم  مابين  1,935 جنيه 1,940 جنيه

بينما سجل سعر طن أسمنت السويس للمستهلك  اليوم  مابين 1,930 جنيه 1,940 جنيه

سجل سعر طن أسمنت تايتان  للمستهلك ما بين 1,880 جنيه 1,890 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت سيناء للمستهلك اليوم مابين  1,860 جنيه 1,870 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت أسيوط مابين  1,800 جنيه 1,800 جنيه
ورصد سعر طن أسمنت المهندس مابين 1,890 جنيه 1,900 جنيه
واضاف سعر طن أسمنت النهضة  مابين 1,820 جنيه 1,820 جنيه
وبلغ  سعر طن أسمنت أسوان مابين 1,780 جنيه 
وسجل سعر طن أسمنت السد العالي 1,780 جنيه 
بينما بلغ سعر طن أسمنت قنا مابين 1,820 جنيه 1,830 جنيه.

وجاء سعر طن أسمنت المصريين ليسجل ما بين 1,760 جنيه 1,770 جنيه.

وبلغ سعر طن أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه.

وسجل سعر طن أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه.

وكما سجل سعر طن أسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه.

كما وصل سعر طن أسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه.

كما جاء سعر طن أسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه.

وسجل سعر طن  أسمنت الماكس 1,880 جنيه .

وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه.

كما جاء سعر طن أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه 

كما سجل سعر طن أسمنت الصرح  مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه.

سعر  طن الاسمنت السوبر للمستهلك بأنواعه المختلفة

جاء سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
بلغ سعر طن اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى  2550 جنيه.
سجل سعر طن  اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن اسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن .
وقد وصل سعر طن  اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن.

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قائمة أسعار الحديد بالسوق المحلي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 23 يناير 2023

للمستهلك سعر الاسمنت سعر الأسمنت اليوم للمستهلك سعر الاسمنت اليوم سعر شيكارة الاسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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