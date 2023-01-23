سعر طن الاسمنت للمستهلك اليوم الاثنين 23 يناير 2023

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار شكارة الاسمنت نظرا لأهميته في جميع أعمال البناء والتشييد.

ويستعرض موقع الدستور خلال هذه السطور أسعار الأسمنت بجميع أنواعه، وشهدت أسعار الأسمنت تباين خلال التعاملات الصباحية اليوم حيث حددت كل شركة أسعارها وفق تكاليف الإنتاج والتصنيع وايضا اختلاف أجرة النايلون والنقل من منطقة لأخرى.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين كالاتي:

سعر الاسمنت اليوم للمستهلك خلال تعاملات يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023

شهد سعر طن الأسمنت المسلح للمستهلك ما بين 1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم أرض المصنع.

جاء سعر طن الأسمنت النصر اليوم للمستهلك ما بين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم أرض المصنع.

بينما سجل سعر الأسمنت وادى النيل اليوم للمستهلك ما بين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن الأسمنت المخصوص للمستهلك اليوم مابين 1,900 جنيه 1,905 جنيه تسليم أرض المصنع.

وقد بلغ سعر طن أسمنت العسكري للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبينما بلغ سعر طن الأسمنت للمستهلك اليوم سيناء 42.5 مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن أسمنت حلوان للمستهلك اليوم مابين 1,890 جنيه 1,890 جنيه

وبلغ سجل أسمنت السهم للمستهلك اليوم مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه

وقد جاء أسمنت السويدي للمستهلك اليوم مابين 1,980 جنيه 1,990 جنيه

ورصد سعر طن أسمنت المسلة للمستهلك اليوم مابين 1,890 جنيه 1,895 جنيه

ووصل سعر العسكري بني سويف للسمتهلك اليوم 1,830 جنيه 1,830 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة للمستهلك اليوم مابين 1,970 جنيه 1,975 جنيه.

سعر الاسمنت اليوم للمستهلك

وجاء سعر طن أسمنت الممتاز للمستهلك اليوم مابين 1,935 جنيه 1,940 جنيه

بينما سجل سعر طن أسمنت السويس للمستهلك اليوم مابين 1,930 جنيه 1,940 جنيه

سجل سعر طن أسمنت تايتان للمستهلك ما بين 1,880 جنيه 1,890 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت سيناء للمستهلك اليوم مابين 1,860 جنيه 1,870 جنيه

وجاء سعر طن أسمنت أسيوط مابين 1,800 جنيه 1,800 جنيه

ورصد سعر طن أسمنت المهندس مابين 1,890 جنيه 1,900 جنيه

واضاف سعر طن أسمنت النهضة مابين 1,820 جنيه 1,820 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت أسوان مابين 1,780 جنيه

وسجل سعر طن أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

بينما بلغ سعر طن أسمنت قنا مابين 1,820 جنيه 1,830 جنيه.

وجاء سعر طن أسمنت المصريين ليسجل ما بين 1,760 جنيه 1,770 جنيه.

وبلغ سعر طن أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه.

وسجل سعر طن أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه.

وكما سجل سعر طن أسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه.

كما وصل سعر طن أسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه.

كما جاء سعر طن أسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه.

وسجل سعر طن أسمنت الماكس 1,880 جنيه .

وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه.

كما جاء سعر طن أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت الصرح مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه.

سعر طن الاسمنت السوبر للمستهلك بأنواعه المختلفة

جاء سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .

بلغ سعر طن اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى 2550 جنيه.

سجل سعر طن اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن اسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن .

وقد وصل سعر طن اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن.

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قائمة أسعار الحديد بالسوق المحلي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 23 يناير 2023