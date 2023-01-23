الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 2023/1/23 فى البنوك المصرية

دولارات
دولارات

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك المصرية بعد حالة من التذبذب وعدم استقرار شهدتها العملة الخضراء خلال الفترة الماضية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

سعر الدولار اليوم الإثنين 2023 في مصر

يرصد «الدستور» آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 23 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يناير 2023 ليسجل 29.77 جنيه للشراء، و 29.87 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

استقرت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 23 يناير 2023 أمام الدولار الأمريكي وسجلت 20.752.63 دولار، حيث شهدت البيتكوين حالة من عدم الاستقرار خلال الأشهر السابقة في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ عدة سنوات.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقرت أسعار الليرة اللبنانية أمام الدولار بختام التعاملات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 بالسوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، إلى 50.800 ليرة للشراء، و 50.500 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقرت أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في سوريا، و سجلت في أسواق العاصمة دمشق نحو 6475 ليرة للشراء، و 6550 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يناير 2023 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

29.69 جنيه للشراء.

29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.69 جنيه للشراء.

29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

29.8 جنيه للشراء.

29.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى "cib

29.79 جنيه للشراء.

29.89 جنيه للبيع.

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