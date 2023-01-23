الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تُعيد النظام لسوق غمازة الكبرى.. والأهالي: «أصبح أكثر انضباطًا بعد التطوير»

حياة كريمة
حياة كريمة

لم تكتفِ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير الأسواق بالقرى الفقيرة والنائية من حيث الشكل فقط، بل شكّلت بعض اللجان الشبابية، بالتعاون مع السلطات المختصة، للتأكد من التزام البائعين بالأسعار الرسمية والمساحات المخصصة والتخلص من القمامة بشكل يومي عن طريق عربات القمامة الحديثة.

وقالت “مروة محمد، 50 سنة”، من أهالي قرية غمازة الكبرى بمركز الصف في الجيزة، إن الأسواق القديمة كانت تسبب شللًا مروريًا دائمًا بسبب الباعة الجائلين، إلا أنها بعد التطوير أصبحت أكثر انضباطًا، خاصًة مع وجود أماكن مخصصة لجميع البائعين، مع التزام كامل بالأسعار المحددة للسلع الغذائية.

وأضافت «مروة» في تصريحات لـ«الدستور»: «الرقابة التي جرى فرضها منعت جشع التجار، وألزمت كل بائع بمساحته داخل السوق، وألزمته بعرض بضاعة جيدة وعدم خلط المنتجات الجيدة بالرديئة، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة».

وتابعت: «أصبحت هناك مجموعة من الشباب تتولى مسئولية النظافة، عبر نقل القمامة من صناديق توضع أمام المحلات ومنها إلى خارج الأسواق، وجرى تقسيم الأسواق بحسب المنتجات، فالخضروات تُباع في مكان محدد، والفواكه في مكان آخر، وهناك قسم للحوم بأنواعها وذلك ما تمناه جميع الزبائن من سنوات طويلة».

المبادرة حياة كريمه بالقري الاسواق بتطوير البائعين بالاسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

موسكو: أجهزة المخابرات الغربية تستخدم الفضاء الإلكتروني للتخريب والابتزاز

مصدر بـ«الكهرباء» يكشف حقيقة الموافقة لشركات اتصالات على شراء الطاقة المتجددة

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: حفظ النزاع بين تعليم جنوب سيناء والتأمين الصحي

الخدمات الطبية للكهرباء تنتهي من تنظيم قافلة طبية في البحر الأحمر

السيطرة على حريق بمصنع ولاعات فى مدينة السادات بالمنوفية

مصر تخسر أمام بطل العالم وتواجه السويد فى ربع نهائى مونديال اليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»