الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

خلال افتتاح مولد مؤسسها.. نائب «الجعفرية»: طريقتنا محفوظة بنهجها القويم

نائب الطريقة الجعفرية
نائب الطريقة الجعفرية يشارك فى الفعاليات

شارك الشيخ الحسين عبدالغنى الجعفرى، نائب عام الطريقة الجعفرية الأحمدية فى فعاليات اليوم الأول لافتتاح مولد القطب الصوفى والعلامة الأزهرى الشيخ صالح الجعفرى، مؤسس الطريقة، قائلا: “نرحب بكم أبناء الجعفرى على اختلاف ساحاتكم وحلقات ذكركم، ونرحب بأهلنا الذين قدموا إلينا من السودان وتكبدوا مشاق السفر، أهلاً بكم جميعاً فى دار الجعفري، أهلا بكم فى دياركم”.

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وأضاف: "حقيقة فإن توارد الخواطر والأفكار يسمى أحيانا بـ"الصدفة" ولكنه عند أهل الذوق والتصوف يكون أمر من مشايخ الطريق، أخي الشيخ محمد صالح اختار لهذا العام شعار (الطريقة الجعفرية فى أربعة عقود .. نهج سوي وعهد قوي)، وهذا الشعار له مدلوله، ففى رأيي أنه يؤرخ للانتماء والولاء، ودائماً نتحدث عن الانتماء ونقول: كن جعفريا شكلاً ومضموناً".

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وتابع: “لدينا الشيخ، والمنهج، والتلميذ، ويبقى الولاء والانتماء، نترفع جميعاً عن القيل والقال، فالقيل والقال وصفٌ لا يجوز لنا، وصاحب القيل محروق بنيران، فالطريقة بإذن الله محفوظة بنهجها القويم، وبتلاميذها المخلصين”.

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واختتم قائلا: “يا إخواني إن الطريق أمانة وعهد، وإن العهد كان مسئولاً، فلابد أن نتمسك بمشايخنا ونقتدي بهم ولا نرى غيرهم، نحترم الجميع، ونعرف قدر مشايخنا، فمدد الشيخ بقدر الحب، كذاك قربه بقدر القرب نسأله تعالى أن يجعلنا دائماً فى معية مشايخنا وعلى عهدهم”.

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نائب الجعفرية طريقتنا محفوظه نهجها القويم تلاميذها المخلصين

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