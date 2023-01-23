الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 6 أشخاص فى حادث دهس بالعاصمة البريطانية لندن

حادث دهس في لندن
حادث دهس في لندن

وقع حادث دهس في بريطانيا، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينما تبحث شرطة لندن عن سائق السيارة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة البريطانية تبحث عن سائق، صدم بسيارته مجموعة من المارة شمال لندن، وتسبب في إصابة 6 أشخاص.

وتلقت خدمة الطوارئ البريطانية بلاغا في الساعة 7:13 مساء بالتوقيت المحلي، بعد ورود تقارير تفيد بأن سيارة اصطدمت بالمارة قرب تقاطع طريق ساليزبوري وهارينجاي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حياة المصابين الستة جراء الحادث غير معرضة للخطر، حيث تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، وعولج اثنان في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن عناصر الشرطة تعمل على تتبع سائق السيارة التي صدمت المارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

اتفاق فرنسي ألماني على مساعدة أوكرانيا في التصدى لروسيا مهما طالت الحرب

بوشيلين: القوات الأوكرانية حاولت تدمير مناجم الملح قبل انسحابها من سوليدار

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى لإبطاء زيادة أسعار الفائدة

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

المغرب يعتزم بيع 1.7 مليون طن من الأسمدة إلى الهند

عمر حجازى.. أول متسلق للجبال من ذوى الهمم يكشف تفاصيل دخوله «جينيس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل