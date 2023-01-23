النهارده كام طوبة 2023؟.. قائمة أعياد المسيحيين المتبقية فى التقويم القبطى 1739

“انهارده كام طوبة 2023؟”، سؤال تصدر قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الحالية لمعرفة التاريخ القبطي اليوم في مصر وعدد الأيام المتبقية على نهاية الشهر الأكثر صقيعا وبرودة في العام، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، إضافة للتعرف على مواعيد أعياد المسيحين في التقويم القبطي.

انهارده كام طوبة 2023؟

ويستعرض لكم "الدستور" الإجابة التي تشغل بال الكثير من المصريين "إنهارده كام طوبة 2023؟" تاريخ اليوم في مصر وفقا للتقويم الهجري والميلادي والقبطي كالتالي:-

التاريخ الهجري: الاثنين 1 رجب 1444.

التاريخ الميلادي: 23 يناير 2023.

التاريخ الميلادي السرياني: 23 كانون 2023.

التاريخ القبطي: 23 طوبة 1739ق.

أعياد المسيحيين 2023 في التقويم القبطي 1739

- بدء صوم يونان: يوم الاثنين 6 فبراير 2023 - يوافق يوم 29 طوبة 1739.

- فصح يونان: يوم الخميس 9 فبراير 2023 - يوافق يوم 2 أمشير 1739.

- دخول السيد المسيح الهيكل: يوم الاربعاء 15 فبراير 2023 - يوافق يوم 8 أمشير 1739.

- أول الصوم الكبير - بدء الصوم الأربعيني المقدس: يوم الإثنين 20 فبراير 2023 - يوافق يوم 13 أمشير 1739.

- عيد ظهور الصليب المقدس: يوم الأحد 19 مارس 2023 - يوافق يوم 10 برمهات 1739.

- عيد البشارة المجيد: يوم الجمعة 7 أبريل 2023 - يوافق يوم 29 برمهات 1739.

- ختام الصوم الأربعيني المقدس: يوم الجمعة 7 أبريل 2023 - يوافق يوم 29 برمهات 1739.

- سبت لعازر: يوم السبت 8 إبريل 2023 - يوافق يوم 30 برمهات 1739.

- أحد الشعانين: يوم الأحد 9 إبريل 2022 - يوافق يوم 1 برمودة 1739.

- خميس العهد: يوم الخميس 13 إبريل 2023 - يوافق يوم 5 برمودة 1739.

- الجمعة العظيمة: يوم الجمعة 14 إبريل 2023 - يوافق يوم 6 برمودة 1739.

- سبت الفرح: يوم السبت 15 ابريل 2023 - يوافق يوم 7 برمودة 1739.

- عيد القيامة المجيد: يوم الأحد 16 ابريل 2023 - يوافق يوم 8 برمودة 1739.

شم النسيم: يوم الاثنين 17 ابريل 2023 - يوافق يوم 9 برمودة 1739.

- أحد توما: يوم الأحد 23 إبريل 2023 - يوافق يوم 15 برمودة 1739.

- عيد الصعود: يوم الخميس 25 مايو 2023 - يوافق يوم 17 بشنس 1739.

- دخول السيد المسيح مصر: يوم الخميس 1 يونيو 2023 - يوافق يوم 24 بشنس 1739.

- عيد العنصرة: يوم الأحد 4 يونيو 2023 - يوافق يوم 27 بشنس 1739.

- أول صوم الرسل: يوم الاثنين 5 يونيو 2023 - يوافق يوم 28 بشنس 1739.

- عيد القديسين بطرس وبولس: يوم الاربعاء 12 يوليو 2023 - يوافق يوم 5 أبيب 1739.

- أول صوم السيدة العذراء: يوم الاثنين 7 أغسطس 2023 - يوافق يوم 1 مسرى 1739.

- عيد التجلي: يوم السبت 19 أغسطس 2023 - يوافق يوم 13 مسرى 1739.

- صعود جسد السيدة العذراء: يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - يوافق يوم 16 مسرى 1739.

- النيروز - رأس السنة القبطية: يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - يوافق يوم 1 توت 1740.

- تذكار ظهور الصليب المقدس: يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 - يوافق يوم 17 توت 1740.

- بدء الصوم الميلادي: يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - يوافق يوم 16 هاتور 1740.

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