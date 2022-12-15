الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد شهر "طوبة" 2023 وأسماء الشهور القبطية

الشهور القبطية
الشهور القبطية

موعد شهر طوبة 2023 من المواضيع التى يزداد البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل المواطنين من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل” وذلك لأهمية هذا الشهر حيث أنه معروف عنه أنه شهر البرد.

“الدستور” يستعرض موعد شهر طوبة القبطى لعام 2023 الميلادى.

ويعتبر شهر طوبة هو الشهر الخامس فى ترتيب الشهور القبطية المصرية وقد اهتم للمزارعين والمهتمين بالزراعة فى معرفة هذه الشهور القبطية لما لها اهمية فى الشأن الزراعى والحصاد .

موعد شهر طوبة ومعنى الاسم هيروغليفيًاً

يبدأ شهر طوبة تقريبا فى 9 يناير من كل عام ميلادى وينتهى فى 7 فبراير وهو معروف عنه أنه أحد شهور النماء في مصر القديمة وكلمة “طوبة” منشقة من كلمة “طوبى” أى الغسل والتقنية باللغة الهيروغليفية وهو شهر برد ومطر.

ويتميز شهر طوبة بزيادة انخفاض درجات الحرارة حد البرودة الشديدة ويعد من الشهور القبطية التي تنخفض فيها درجات الحرارة وتسقط فيها الأمطار لذا سمى بشهر "النماء" حيث تتساقط الأمطار على جميع مناطق مصر.

وكان المصرى القديم يستعين بهذا الشهر القبطى فى موسم الزراعة والحصاد حيث يتم خلاله رى المحاصيل نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة فى هذا الشهر..

تعرف على الفروق بين أنواع التقويمات الثلاثة

يعرف المصريون ثلاث أنواع من التقويمات هى الهجرى و الميلادى و القبطى، و التقويم القبطى هى كالآتي:

 شهر توت "قبطى"

وتكون بداية هذا الشهر  "توت" من 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

شهر بابه 

حيث  يبدأ شهر "بابة" القبطى  من 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر.

شهر "هاتور"

ويبدأ شهر هاتور من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر.

شهر كيهك

يبدأ كيهك من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير

شهر طوبة

يبدأ شهر طوبة من 9 يناير وحتى 7 فبراير.

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شهر أمشير

يبدأ شهر أمشير من 8 فبراير وحتى 9 مارس.

شهر برمهات

ويبدأ شهر برمهات من 10 مارس وحتى 8 إبريل.

شهر برمودا

ويبدأ شهر برمودا من 9 إبريل وحتى 8 مايو.

شهر بشنس

ويبدأ شهر بشنس من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو.

شهر بؤونة

ويبدأ شهر بؤونة من 8 يونيو وحتى 7 يوليو.

شهر أبيب

يبدأ شهر أبيب من 8 يوليو حتى 6 أغسطس.

شهر مسرى

يبدأ شهر مسرى من 7 اغسطس وحتى 5 سبتمبر.

شهر النسئ

يبدأ شهر النسيئ من 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.

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موعد شهر طوبة 2023 جوجل شهور قبطية موعد شهر طوبة شهر توت قبطى شهر بابه شهر كيهك شهر أمشير شهر برمودة شهر بشنس شهر بؤونة شهر ابيب شهر مسرى شهر نسى

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وائل لطفي

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