الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أول شهر رجب 2023

شهر رجب
شهر رجب

موعد أول شهر رجب 2023.. يبحث عدد كبير من المواطنين على محركات البحث في مصر والعالم، عن موعد أول أيام شهر رجب لعام 2023_ 1444 والذى يليه كل من شهر شعبان ورمضان، نظرًا لأهمية هذه الشهور بالنسبة للمسلمين.

موعد أول شهر رجب 2023

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية شهر رجب لعام 1444 هجريا و2023 ميلاديا، وذلك وفقا للدليل الفلكى الذي يعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، حيث أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رجب أول أيامه فلكيا تكون الإثنين 23 يناير 2023، والذي يستمر لمدة 29 يوما.

شهر رجب:
ويعد شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي اختصها الله سبحانه وتعالى بالذكر في القرآن الكريم وتحريم انتهاك الحرمات والقتال فيها، واكتمل تعظيمه بحدوث واقعة الإسراء والمعراج في ليلة الـ 27.

موعد أول شهر رجب 2023.. نظام التقويم الهجرى:

يعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى، وهو الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، ويرجع سبب تسمية التقويم الهجرى بهذا الاسم إلى أن بعض البلدان العربية، مثل المملكة العربية السعودية، اتخذته كتقويم رسمي للدولة، أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م)، مرجعًا لأول سنة فيه.

موعد أول شهر رجب 2023.. موعد ليلة الإسراء والمعراج 1444 

يحتفل المسلمين من كافة بقاع الأرض بذكرى ليلة الإسراء والمعراج التي فرض فيها الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس خلال الرحلة الأرضية حيث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكه إلى المسجد الأقصى في القدس ثم  الرحلة السماوية حيث عرج إلى السماوات العلى ليلة 27 من شهر رجب من كل عام، لكون الصلاة هى عماد الدين وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة لذلك فرض في واقعة نادرة الحدوث من الله سبحانه وتعالي إلى سيدنا محمد دون رسول بينهم كباقي العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على البشر.


الأشهر الهجرية :
المحرم.
صفر.
ربيع الأول.
ربيع الآخر.
جمادى الأول.
جمادى الآخر.
رجب.
شعبان.
رمضان.
شوال.
ذو القعدة.
ذو الحجة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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