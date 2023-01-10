مع بداية شهر طوبة 2023 تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

طوبة من أكثر شهور السنة برودة، ومع بداية شهر طوبة أمس الأحد والذي يستمر 30 يومًا بدأ اهتمام المصريون بموعد نهايته ومتابعة تفاصيل الطقس التي تكون فيها الحرارة منخفضة مقارنة بباقي شهور الشتاء، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل بداية ونهاية شهر طوبة وحالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء.

نهاية شهر طوبة 2023

يعد شهر طوبة الشهر الخامس فى السنة القبطية (المصرية)، ويستمر في الفترة من 9 يناير حتى 7 فبراير حسب التقويم الجريجوري، ويعد شهر طوبة أول شهر فى البروييت أو موسم النمو فى مصر القديمه عندما ينتهي فيضان نهر النيل وتبدأ أراضي مصر في إنبات الزرع والمحاصيل تغطي الأراضي ومعناه غسل او تطهير وهو ينسب إلى الإله "طوبيا" اى الأسمى أو الأعلى أو اله المطرة، وعلى اسمه سميت مدينه طيبه المعروفة حاليا بالاقصر .

ويرتبط شهر طوبة في العصر الحالي بزيادة برودة الطقس في فصل الشتاء وأطلق المصريون بعض الأمثلة التي تعبر عن مدى برودة الطقس في شهر طوبة ومنها طوبة اللى يخلى الصبيه كركوبه ، ويسبق شهر طوبة في التقويم القبطي شهر كهيك المشهور بقصر يومه وطول ساعات ليله، ويعقبه شهر أمشير المميز بالرياح الشديدة.

حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن في الأحوال الجوية خلال اليوم الثلاثاء، وانحسار لفرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى التي استمرت طوال ليل الأحد الماضي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد تكون كثيفة، مع تراجع شديد في درجات الحرارة في ساعات الليل حيث تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء ليلا وشديدة البرودة على سلاسل جبال البحر الأحمر .

وتأتي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء كالتالي :

القاهرة 19 13

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 18 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 12

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 21 10

نخل 18 06