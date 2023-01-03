موعد بداية شهر طوبة 2023 بالتاريخ الميلادي ومكانته عند المصريين القدماء

تصدر موعد بداية شهر طوبة 2023 قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الأيام الماضية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد المدن الساحلية، وارتباط شهر طوبة لدى المصريين بالطقس الأشد برودة في فصل الشتاء.

موعد بداية شهر طوبة 2023

ويحل موعد بداية شهر طوبة 2023 بعد 5 أيام، حيث يبدأ يوم الاثنين 9 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 7 فبراير المقبل.

وكان المصريون القدماء يستغلون قدوم شهر طوبة لري المحاصيل لتزايد معدلات سقوط الأمطار خلاله، وهو أول أشهر موسم پرويِت أي النماء وذلك في مصر القديمة.

ووفقا للغة الهيروغليفية، تنشق كلمة “طوبة” من كلمة “طوبى” أى الغسل والتقنية باللغة الهيروغليفية وهو شهر برد ومطر.

ترتيب شهر طوبة 2023 في التقويم القبطي

يحل شهر طوبة 2023 خامسًا في ترتيب الشهور وفقا للتقويم الجريجزري القبطي، ويعني الديمقراطية أمسو – خم بلغة القدماء المصريين "الهيروغليفية" ، وهي صيغة من أسماء أمون رع.

ويتميز شهر طوبة بانخفاض درجات الحرارة إلى أقل معدلاتها مقارنة بباقي الأشهر في التقويم القبطي، وزيادة معدلات سقوط الأمطار.

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