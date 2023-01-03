الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بداية شهر طوبة 2023 بالتاريخ الميلادي ومكانته عند المصريين القدماء

أمطار
أمطار

تصدر موعد بداية شهر طوبة 2023 قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الأيام الماضية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد المدن الساحلية، وارتباط شهر طوبة لدى المصريين بالطقس الأشد برودة في فصل الشتاء.

 

موعد بداية شهر طوبة 2023

ويحل موعد بداية شهر طوبة 2023 بعد 5 أيام، حيث يبدأ يوم الاثنين 9 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 7 فبراير المقبل.

وكان المصريون القدماء يستغلون قدوم شهر طوبة لري المحاصيل لتزايد معدلات سقوط الأمطار خلاله، وهو أول أشهر موسم پرويِت أي النماء وذلك في مصر القديمة.

ووفقا للغة الهيروغليفية، تنشق كلمة “طوبة” من كلمة “طوبى” أى الغسل والتقنية باللغة الهيروغليفية وهو شهر برد ومطر.

موعد شهر طوبة 2023 وفق تقويم السنة القبطية

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ترتيب شهر طوبة 2023 في التقويم القبطي 

يحل شهر طوبة 2023 خامسًا في ترتيب الشهور وفقا للتقويم الجريجزري القبطي، ويعني الديمقراطية أمسو – خم بلغة القدماء المصريين "الهيروغليفية" ، وهي صيغة من أسماء أمون رع.

 

ويتميز شهر طوبة بانخفاض درجات الحرارة إلى أقل معدلاتها مقارنة بباقي الأشهر في التقويم القبطي، وزيادة معدلات سقوط الأمطار.

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موعد شهر طوبة 2023 وفق تقويم السنة القبطية

تقويم السنة القبطية 2023

  1. شهر توت ويبدأ من يوم 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من كل عام.
  2. شهر بابه ويبدأ من يوم 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر من كل عام.
  3. شهر هاتور ويبدأ من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من كل عام.
  4. شهر كهيك ويبدأ من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير من كل عام.
  5. شهر طوبة ويبدأ من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من كل عام.
  6. شهر أمشير ويبدأ من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس من كل عام.
  7. شهر برمهات ويبدأ من يوم 10 مارس وحتى 8 إبريل من كل عام.
  8. شهر برمودا ويبدأ من يوم 9 إبريل وحتى 8 مايو من كل عام.
  9. شهر بشنس ويبدأ من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو من كل عام.
  10. شهر بؤونة ويبدأ من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو من كل عام.
  11. شهر أبيب ويبدأ من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس من كل عام.
  12. شهر مسرى ويبدأ من يوم 7 أغسطس وحتى 5 سبتمبر من كل عام.
  13. شهر النسئ ويبدأ من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر من كل عام.
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وائل لطفي

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