الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية الإيطالى بقصر الاتحادية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بقصر الاتحادية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستويين الحكومي والشعبي، مؤكدًا أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.

وأضاف بسام راضي أنه من المنتظر أن يتناول اللقاء عددًا من الملفات الاستراتيجية الهامة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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