السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحرير 62 امرأة و4 رضّع بعد أسبوع من خطفهم فى شمال بوركينا فاسو

تحرير سيدات وأطفال
تحرير سيدات وأطفال في بوركينا فاسو

أفاد التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية في بوركينا فاسو بأن الجيش حرر يوم الجمعة 62 امرأة و4 رضّع بعد أكثر من أسبوع على خطفهم في شمال البلاد على يد جهاديين مفترضين،

 

وفي نشرة أنباء الثامنة ليلا (محلي وغرينتش)، عرض التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو صورا للنساء اللائي حررن اليوم، ونقلن إلى واغادوغو، مشيرا إلى أن ذلك تم إثر "عملية" للقوات المسلحة، دون مزيد من التفاصيل، إذ  خُطفت النساء وأطفالهن يومي الخميس والجمعة قرب أربيندا في شمال البلاد بعدما غادروا قريتهم بحثا عن غذاء.

 

هذا وأكدت عدة مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" تحرير المخطوفين. 

 

وأفادت المصادر بأنه تم العثور عليهم في توغوري على بعد 200 كيلومتر جنوب مكان اختطافهم، قبل أن يتم نقلهم في المساء إلى العاصمة حيث استقبلهم مسؤولون من الجيش.

 

ونقلت عن أحد المصادر الأمنية قوله إن "استجوابهم سيمكن من معرفة المزيد عن خاطفيهم واحتجازهم".

 

تجدر الإشارة إلى أن أربيندا تقع في شمال بوركينا فاسو، وهي منطقة تخضع لحصار جماعات جهادية وبالكاد تتزود بالسلع الغذائية، حيث تقول الأمم المتحدة إن قرابة مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق تحت الحصار في شمال البلاد وشرقها.

 

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما شمالها، منذ عام 2015 هجمات متزايدة لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، خلفت آلاف القتلى ومليوني نازح على الأقل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 21 يناير 2023 بالبنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 21 يناير 2023

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 21 يناير 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 21 يناير 2023 فى البورصة الرئيسية

موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى 24 مدينة إسبانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل