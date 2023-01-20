وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين وأسرهم

قام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بجولة تفقدية للكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالأكاديمية والكليات العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

كما التقى الفريق أول محمد زكى الطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما وجه التحية والتقدير لأهالى الطلبة المستجدين لما يتحملونه من جهد فى تربية أبنائهم على تحمل المسئولية وحب الوطن، مقدماً الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة التى تحمل على عاتقها مسئولية اجتماعية كبرى لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات، إيماناً بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام للعسكرية المصرية.

وطالب الفريق أول محمد زكى الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، مؤكداً ضرورة مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التى سيكلفون بها فى المستقبل.

من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبناءهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمراً يسيراً لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل عناصر القوات المسلحة الذين ساعدوهم على الانخراط فى الحياة العسكرية ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم فى سجلات حب الوطن.