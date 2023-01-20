الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حكام مباريات اليوم وترتيب فرق المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني

صالح سلامة
صالح سلامة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة المباريات التي ستقام اليوم في المجموعتين الأولى الخاصة بأندية الصعيد والمجموعة الثانية في ختام مواجهات الأسبوع الخامس عشر والأخير في الدور الأول بدوري القسم الثاني حيث يدير محمد عبدالعواض حكم منطقة الوادي الجديد مباراة ملوي والنصر للتعدين في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد ويساعده أحمد نظير ومحمد جاد من منطقة الوادي الجديد ومعهم نادر جمعة حكما رابعا من منطقة أسيوط.

وفي المجموعة الثانية يدير طارق مجدي حكم منطقة القاهرة مباراة مستقبل وطن ووادي دجلة ويدير علي السعيد حكم منطقة الإسكندرية مباراة العبور ومنتخب السويس ويساعده إسلام عبدالله ومحمد سمير ومعهم محمود عثمان حكما رابعا من منطقة الإسكندرية. 

ويدير صالح سلامة حكم منطقة الدقهلية مباراة إيسترن كومباني والمصرية للاتصالات ويساعده ناصر محمد علي من منطقة الدقهلية ومعاذ يحيى من منطقة المنوفية ومعهم أحمد جمال حكما رابعا من منطقة الفيوم.

ويقوم الحكم محمد العتباني من منطقة الشرقية بإدارة مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية ويساعده محمد أحمد عطية من منطقة البحيرة وعبدالله محمد من منطقة مطروح ومعهم ياسر عبدالحق حكما رابعا من منطقة الشرقية.

ويدير محمد ناصر عباس حكم منطقة القاهرة مباراة بورتو السويس والنصر.

ترتيب فرق المجموعة الثانية قبل مباريات اليوم 

1-السكة الحديد 32 نقطة

2-إف سي زد   32 نقطة

3- القناة    31 نقطة

4- وادي دجلة   28 نقطة

5- الترسانة     23 نقطة

6- الاتصالات   20 نقطة

7- منتخب السويس    20 نقطة

8- بتروجت 18 نقطة

9- العبور   18 نقطة

10- بورتو السويس   14 نقطة

11- النصر 14 نقطة

12- الانتاج الحربي 13 نقطة

13- إيسترن كومباني 13 نقطة

14- كهرباء الإسماعيلية 12 نقطة

15- مستقبل وطن 12 نقطة

16- الإعلاميين 9 نقاط.

 

دوري القسم الثاني الحكم طارق مجدي الحكم محمد العتباني محمد ناصر عباس صالح سلامة

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