ميدو لـ لاعبي «كابيتانو مصر»: اللّي يخاف ميستحقش يلعب كورة

حل أحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي، ضيفاً على الحلقة التاسعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

ووجه ميدو نصائح إلى اللاعبين قائلاً:"العب واتبسط واوعى تخاف لو خوفت ما تستحقش تلعب كرة، كل اللاعبين الكبار الآن لم يكونوا خائفين وهم صغار، عايز كل واحد فيكم يموّت نفسه ويظهر إمكانياته من غير خوف".