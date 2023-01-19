رسميًا.. رابطة اللاعبين تعلن فوز هالاند بأفضل لاعب فى شهر ديسمبر

حصل النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي.



إرلينج هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفًا.

وأعلنت رابطة اللاعبين الإنجليز المحترفين تتويج هالاند بأفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي، باختيار الجماهير.

وترشح هالاند للجائزة رفقة بوكايو ساكا، ومارتن أوديجارد، لاعبي أرسنال، والثنائي ماركوس راشفورد وكاسميرو، لاعبي مانشستر يونايتد، وإيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد.

وسجل هالاند 27 هدفًا في 21 مباراة لعبها بقميص فريق مانشستر سيتي في كل المسابقات حتى الآن.

وتوج هالاند بالجائزة للمرة الثالثة منذ انضمامه لمانشستر سيتي، بعد أن حققها في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وسبق أن أشاد كيفن دي بروين، صانع ألعاب السيتي بإيرلينج هالاند، قائلًا إنه لاعب مميز للغاية، إنه بمثابة ماكينة أهداف.

وتابع: "إنه إضافة قوية وكبيرة لمانشستر سيتي ويساعدنا كثيرًا في الملعب رغم صغر سنه، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه".

وأضاف: "لقد سجل 200 هدف بالفعل، لذلك سيمكنه تسجيل المزيد خلال السنوات المقبلة، وقد تصل إلى 600 أو 700 أو 800 هدف".

وأكد: "هالاند سيكون قادرًا على تحطيم الأرقام القياسية، إذا حافظ على مستواه ولياقته البدنية، إنه مهاجم ممتاز".

ونجح الشاب النرويجي، صاحب الـ22 عامًا، في تسجيل 200 هدف في مسيرته الكروية حتى الآن.

هالاند بدأ مسيرته على مركز الجناح وليس المهاجم، وتحدث عن بدايته مع كرة القدم في نادي براين إف كيه، قال: "كنت سريعًا للغاية، وعندما كان الثلج يتساقط في الخارج كنا نتدرب في الداخل، لقد كان مكانًا مهمًا حقًا في حياتي المهنية".

واستكمل: "ما زلت أحاول فعل الأشياء التي قمت بها عندما كان عمري 13 عامًا في مسقط رأسي، ما زلت أقوم بنفس الركض بالظبط، شاهد مقاطع لي وأنا في سن الـ13 وسترى نفس الشيء الذي أقدمه".

وعن مساعدة أوليه جونار سولشاير، مدربه في فريق برين إف كي له، قال: "أول شيء أعتقد أنه قاله لي هو أنني ليس لدي فكرة عن كيفية التسديد بالرأس، وعلينا العمل على ذلك خلال التدريب، وهذا ما فعله خلال عامين كل الفترة التي كنت فيها في مولدي وكان شيئًا جيدًا وكان ذلك شيئًا جيدًا، كان العمل يؤتي ثماره".