الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن فتحها تحقيقًا بحق أمريكي بشبهة تجسس

روسيا
روسيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) الخميس أنها فتحت تحقيقًا بحق مواطن أميركي بشبهة "تجسس"، وسط أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

ولم يحدد الجهاز هوية هذا المواطن الأميركي ولا إذا تمّ توقيفه ولا إذا كان في روسيا أو في الخارج.

وقال في بيان مقتضب "يُشتبه في أن يكون الأميركي قد جمع معلومات استخباراتية مرتبطة بمسائل بيولوجية تتعارض مع أمن الاتحاد الروسي".

وتحتجز روسيا عددًا من المواطنين الأميركيين، ما يساهم في تسميم العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ويتبادل الأميركيون والروس التهم باحتجاز مواطنين من البلدين لأغراض سياسية. وسبق أن جرت عدة عمليات تبادل أسرى.

الشهر الماضي، أفرجت روسيا عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر التي أُدينت بتهمة تهريب المخدرات عند وصولها إلى روسيا في فبراير.

وحكم عليها بالسجن تسع سنوات ثم نقلت إلى حبس في وسط روسيا، وأُطلق سراحها بعد مفاوضات طويلة مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة.

وأوقف جندي أميركي سابق يُدعى بول ويلان في روسيا في العام 2018 وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا بتهمة "التجسس"، رغم نفيه للتهمة. ولا يزال في السجن.

الأمن الفدرالي مواطن أميركي تجسس موسكو أوكرانيا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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