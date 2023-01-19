مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19-1-2023

ارتفعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن أعلنت شركة حديد عز عن رفع أسعارها خلال سعر يناير الجاري، بعد اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قبمة الجنيه أمام العملات، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19-1-2023.

سعر الحديد اليوم

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري الى : 26572 جنيهًا.

ارتفع سعر طن حديد عز: ٢٨٦٠٠ جنيهًا، وأعلن مصنع حديد عز أمس الأربعاء عن زيادة أسعار الحديد بواقع 1000 جنيه للطن، وتم تطبيق الأسعار الجديدة في نفس اليوم .



حديد شركة المصريين : 27350 جنيهًا.

حديد الدخيلة : 28450 جنيهًا.

سعر طن الحديد التسليح من مصانع شركة الكومي : 27200 جنيه.

حديد المراكبي : 27200 جنيه.

حديد مصر ستيل : 27350 جنيهًا.

حديد بشاى للصلب : 28.200 جنيه.

حديد العتال: 27.400 جنيه.

حديد عطية : 27.150 جنيه.

حديد سرحان : 27.100 جنيه.

حديد الكومى 27.200 جنيه.

حديد المعادى : 27.150 جنيه.

حديد العشرى: 27.350 جنيه.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

سعر الأسمنت