مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19-1-2023
ارتفعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن أعلنت شركة حديد عز عن رفع أسعارها خلال سعر يناير الجاري، بعد اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قبمة الجنيه أمام العملات، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19-1-2023.
سعر الحديد اليوم
ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري الى : 26572 جنيهًا.
- ارتفع سعر طن حديد عز: ٢٨٦٠٠ جنيهًا، وأعلن مصنع حديد عز أمس الأربعاء عن زيادة أسعار الحديد بواقع 1000 جنيه للطن، وتم تطبيق الأسعار الجديدة في نفس اليوم .
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- حديد شركة المصريين : 27350 جنيهًا.
- حديد الدخيلة : 28450 جنيهًا.
- سعر طن الحديد التسليح من مصانع شركة الكومي : 27200 جنيه.
- حديد المراكبي : 27200 جنيه.
- حديد مصر ستيل : 27350 جنيهًا.
- حديد بشاى للصلب : 28.200 جنيه.
- حديد العتال: 27.400 جنيه.
- حديد عطية : 27.150 جنيه.
- حديد سرحان : 27.100 جنيه.
- حديد الكومى 27.200 جنيه.
- حديد المعادى : 27.150 جنيه.
- حديد العشرى: 27.350 جنيه.
وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
سعر الأسمنت
- سعر أسمنت المسلح 1940 جنيهًا.
- سعر أسمنت النصر 1900 جنيه.
- سعر أسمنت الممتاز 1960 جنيهًا.
- سعر أسمنت التعمير 1700 جنيه.
- سعر أسمنت المنيا 1910 جنيهات.
- سعر أسمنت المصريين 1720 جنيهًا.
- سعر أسمنت المخصوص 1860 جنيهًا.
- سعر أسمنت أسوان 1770 جنيهًا.
- سعر أسمنت العسكري 1840 جنيهًا.
- سعر أسمنت سيناء 42.5 1840 جنيه.