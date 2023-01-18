«Extra news» تستعرض زيادة سعر توريد القمح بعد لقاء الرئيس السيسي بالمزارعين

عرضت فضائية "Extra news" تقريراً عن زيادة سعر توريد القمح، بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزارعي القمح.

وأوضح التقرير أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.

وكان الرئيس السيسي التقى عددا من المزارعين بمدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، وقال في حديثه للمزارعين: الإيد الشقيانة اللى بسلم عليها، وتساءل الرئيس: "بتزرعوا أرز ولا لأ؟.. طيب السعر حلو ولا لأ؟"، موجها الحكومة بإزالة جميع المعوقات التى تواجه المزارعين.

وتابع الرئيس السيسي: "نحاول معاجلة وتوفير تقاوي كويسة.. ومن مصلحتنا كدولة تجيبوا أحسن إنتاجية سواء في الكمية أو النوع".