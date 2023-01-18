الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزى الروسى يدرج الجنيه المصرى ضمن أسعار صرف العملات

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

أدرج البنك المركزي الروسي، الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، أن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات هي: الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، إلى جانب عملات أخرى سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.

وبذلك رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة.

وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، نحو 43 قرشًا، وفقًا لقائمة البنك المركزي الروسي.

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