الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يبعث رسالة إلى نظيره الصينى من أجل «الحوار»

زيلينسكي
زيلينسكي

أرسل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة إلى نظيره الصيني شي جينبينج من أجل دعوته إلى "الحوار"، وفق ما أكدت الأربعاء زوجته أولينا زيلينسكا التي نقلت الرسالة إلى الوفد الصيني الحاضر في منتدى دافوس بسويسرا. 

 

وقالت زيلينسكا خلال مؤتمر صحفي: "إنها لفتة ودعوة للحوار"، مضيفة أنها "تأمل بصدق أن يكون هناك رد على هذه الدعوة".

 

يرأس الوفد الصيني في دافوس نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي.

 

وكان الرئيس الأوكراني قد صرّح لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في أغسطس بأنه "طلب رسميًا إجراء حوار" مع الرئيس شي يرى أنه سيكون "مفيدًا".

 

أعلنت الصين وروسيا في فبراير 2022 عن شراكة "غير محدودة"، قبيل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

ترغب بكين في إظهار موقف الحياد إزاء النزاع، مع تعزيز العلاقات مع روسيا لا سيما في مجال الطاقة. لكن وفق بعض المراقبين، يمكن أن تكون الصين أحد الوسطاء لإيجاد حلّ للنزاع.

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موقف متوازن

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يو دعا في سبتمبر "جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة"، مشددًا على القلق من التبعات الاقتصادية للنزاع الذي يؤثر على العالم بأسره.

 

ولاحقًا، أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقف بكين "المتوازن" بشأن أوكرانيا، منددًا في الوقت نفسه خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينج في أوزبكستان، بالمحاولات الغربية الهادفة إلى إقامة "عالم أحادي القطب" وفق تعبيره. 

 

من جهة أخرى، قال بوتين إن موسكو تؤيد سياسة "الصين واحدة" وتعارض "استفزازات" الولايات المتحدة في مضيق تايوان، مضيفًا أن روسيا تقدر "موقف الصين المتوازن" بشأن أوكرانيا. فيما طمأن شي نظيره إلى دعمه "السيادة والأمن" الروسيين.

 

ويقول المحللون إنه مع تراجع العلاقات الصينية الأمريكية، تعتبر بكين أنها بحاجة لتعزيز الروابط مع جارتها الشمالية العملاقة.

 

منتدى دافوس بسويسرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس الصيني شي جينبينج رسالة الحرب الروسية الأوكرانية

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