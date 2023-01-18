خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

وفقا لما تم الإعلان عنه من الحكومة عبر مؤتمرها الصحفي اليوم فإن هناك مؤشرات إيجابية توحي بأن الفترة القادمة تشهد تخطي الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد وعلى أثرها ارتفع معدل التضخم وزادت الأسعار وذلك عبر إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لعمليات الاستيراد مع تحرير سعر الصرف في البنوك من أجل القضاء علي السوق السوداء والقدرة على التحكم في سعر الدولار من أجل تراجع أسعاره بخلاف إعلان الحكومة عن سياسة ضريبية جديدة سيتم الإعلان عنها من أجل تحفيز بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولعل الاعلان عن زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين سيعزز من موقف زراعة القمح المحلي مما يعطي الأمل نحو زيادة الرقعة الزراعية من القمح وتوفير الحصيلة الدولارية التي تذهب نحو استيراد حوالى 10 مليون طن من القمح.

ولاشك أن الدولة بدأت عمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي في توقيت عصيب وذلك عقب الخروج من ثورتين متتاليتين وهمه 25 يناير و30 يونيو ومع الاستقرار السياسي بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد بدأت مصر تستقر بعد ارهاق شديد لتبدأ عمليات التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2014 حتى الآن وكان لابد من تهيئة البنية التحتية من التوسع العمراني وتهيئة الطرق وتوفير الطاقة من كهرباء وغاز طبيعي حتي تستطيع المصانع العمل بطاقات انتاجية مستقرة الي هنا كانت الأمور تسير في الطريق الصحيح إلا أن الأزمات الاقتصادية الكبرى التي تعرض لها العالم سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت ليس في مصر فقط بل العالم أجمع حيث ارتفع التضخم وارتفعت الأسعار بصورة كبيرة.

ومن قلب الأزمات يأتي الإصلاح والتنمية ووفقا للحديث مع مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين فأن هناك فرصة عظيمة لمصر لتصبح نمرا اقتصاديا كبيرا مثلما خططت لذلك ولكن هذا الحلم العظيم يحتاج الي التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن حيث يأتي دور الحكومة في تحفيز مناخ الاستثمار عبر خفض الضرائب ودعم الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع والمنتجات الضرورية وذلك في مجالي التصنيع والزراعة حيث كشفت الأزمات العالمية أنه لامفر من الخروج من الأزمات الاقتصادية إلا عبر الإنتاج من خلال التصنيع والزراعة.

لعل أبرز ما تعاني منه مصر حاليا هو أزمة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر مؤخرا بصورة تعيق خطط التنمية الاقتصادية حيث يحتاج الأمر الي تحفيز المواطن نحو الاكتفاء بطفلين فقط وحتي نستطيع الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي لابد من تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمواطن فعلي سبيل المثال اذا ماكنت هناك سلعة ثمنها مرتفع فلابد من عدم الاقبال عليها وترك حتى ينخفض سعرها مع العمل علي ترشيد الاستهلاك حيث من المعروف أننا كمصريين نميل الي الاستهلاك أكثر من الإنتاج وهو ما يجعلنا دائما في احتياج بينما يمز دولا أخري أنهم أكثر انتاجا من الاستهلاك .

زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص تعد أحد الضروريات الهامة حاليا من أجل قدرة المواطن على مواجهة أثار التضخم بالاضافة الي تحفيز مناخ الاستثمار من الدولة عبر تقديم حوافز ضريبية وأراضي وتسعير مناسب للطاقة للصناعات التي تحتاج الي ذلك مع العمل علي وضع خطة سريعة من أجل زيادة العوائد الدولارية عبر قطاعات الصادارات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

ولاشك أن الدولة لوحدها لن تستطيع مواجهة أي أزمة اقتصادية كبرى دون التعاون مع القطاع الخاص لذا فأن الفترة القادمة تشهد حالة من التوسع في مشاركة القطاع الخاص للدولة والحكومة في العديد من المشروعات والقطاعات عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص .