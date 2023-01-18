الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شعبة المستوردين»: الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار

بضائع
بضائع

أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، على حدوث انفراج كبير للإفراج الجمركي عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ  خلال الأسابيع الماضية، مُشيدًا بجهود الرئيس السيسي، للتيسير على المستوردين والمصنعين بتوجيهاته بسرعة الإفراجات.

وتابع رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "أن الإفراج شمل جميع السلع والبضائع، حيث تم الإفراج عن بضائع تعدت قيمتها الـ5 مليارات دولار، وتتبقى بضائع بنفس القيمة جارٍ الإفراج عنها، خاصة بعد توفير البنك المركزي الدولار للمستوردين".

وأضاف أن هناك استعدادات كبيرة تجرىها الشعبة بالتعاون مع الحكومة لتوفير السلع والبضائع الخاصة بشهر رمضان الكريم.

 

«الوزراء» يحسم أزمة تكدس البضائع بالموانئ

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نجاح الحكومة في إنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ مع التيسير في سرعة استخراج التسهيلات الجمركية من الموانئ .

وقال إن الفترة من 14 إلى 17 يناير تم الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار مشيرًا إلى أن الموانئ المصرية بها بضائع تقدر قيمتها بـ5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم ينته المستوردون من إجراءات الإفراج عنها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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