قصة عيد الغطاس.. الموضوع الرئيسي في مدارس التربية الكنسية «مدارس الأحد»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببرامون عيد الغطاس المجيد.

موضوعات الاحتفالات بـ عيد الغطاس 2023

وتاتي احتفالات عيد الغطاس، هي الموضوع الأساسي للمدارس التربية الكنسية والمعروفة باسم مدارس الأحد التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الجمعة من كل أسبوع.

تاسوني منال عازر، أمينة أسرة المرحلة الابتدائية قالت إنها اعتادت هي ونحو 70 خادما وخادمة من المتطوعين لخدمة أبناء المرحلة الابتدائية في كنيستها على شراء البرتقال وعمل مع الأولاد فانوس عيد الغطاس والمعروف باسم البلابيصا، وترتيل تراتيل الغطاس المعروفة مثل عيد الغطاس يا عيد الغطاس يا معروف لكل الناس وغيرها من التراتيل الواجب على النشئ القبطي حفظها.

ومن جانبه، قال باصون عزيز ميخائيل، أمين أسرة المرحلة الاعدادية للفتيان والفتيات، إنه يقوم برفقة 30 خادما وخادمة بتوزيع كيس على كل مخدوم به برتقالة وقطعتين من القصب الذي يعتبر علامة مميزة من علامات عيد الغطاس اضافة الى رواية قصة الظهور الالهي في توقيت عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الاردن وهو ما يعد علامة رئيسية من علامات عيد الغطاس.

باصون مؤنس اثناسيوس المتخصص في خدمة المرحلة الثانوية، قال إن عيد الغطاس يختلف بالنسبة لشباب ثاوي نظرا لكبر سنهم عن المرحلتين الابتدائية والاعدادية لذا ففي عام من الاعوام قام بالاشتراك مع خدمة المرحلة الثانوية بعمل مائدة من الأرز والقلقاس والقصب لصناعة اجواء المحبة مع ابناء الكنيسة وهو ما يجعلهم يشعرون بالألفة.