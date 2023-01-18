أخبار فاتتك| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

انتشرت في الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي يرصد «الدستور» أبرزها لكم في نشرة «أخبار فاتتك».

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

تنطلق أول أيام امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، حسب الجدول الامتحاني لكل مديرية تعليمية، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

270 فرصة عمل جديدة للشباب من «القوى العاملة».. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 270 فرصة عمل للشباب بإحدى شركات الطبع والنشر بالقاهرة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة، وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 250 مندوب دعاية وإعلان، و10 محاسبين موردين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التي لا تتوقف

حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن عمليات القتل والإعدامات التي لا تتوقف بحق أبناء الشعب الفلسطيني لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، حيث تلعب مباريات الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، كما سنشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

صندوق النقد الدولي من دافوس: الاقتصاد العالمي سيتباطأ بصورة أكبر في 2023

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% هذا العام نزولًا من نحو 3.2% العام الماضي، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر أصبح السؤال الأبرز والأهم بعد الارتفاعات المتتالية التي يشهدها أمام الجنيه المصري وارتباطه ارتباطا وثيقا بالأسعار للسلع وكافة المنتجات المعروفة في الأسواق لاستكمال القراءة (اضغط هنا)