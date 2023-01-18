الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

انتشرت في الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي يرصد «الدستور» أبرزها لكم في نشرة «أخبار فاتتك».

 

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

 

تنطلق أول أيام امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، حسب الجدول الامتحاني لكل مديرية تعليمية، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

 

270 فرصة عمل جديدة للشباب من «القوى العاملة».. تعرف على التفاصيل

 

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 270 فرصة عمل للشباب بإحدى شركات الطبع والنشر بالقاهرة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة، وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 250 مندوب دعاية وإعلان، و10 محاسبين موردين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التي لا تتوقف

 

حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن عمليات القتل والإعدامات التي لا تتوقف بحق أبناء الشعب الفلسطيني لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير والقنوات الناقلة

 

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، حيث تلعب مباريات الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، كما سنشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

صندوق النقد الدولي من دافوس: الاقتصاد العالمي سيتباطأ بصورة أكبر في 2023

 

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% هذا العام نزولًا من نحو 3.2% العام الماضي، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

 

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

 

البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر أصبح السؤال الأبرز والأهم بعد الارتفاعات المتتالية التي يشهدها أمام الجنيه المصري وارتباطه ارتباطا وثيقا بالأسعار للسلع وكافة المنتجات المعروفة في الأسواق لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

أخبار فاتتك الفنية والسياسية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم القوى العاملة رئيس وزراء فلسطين مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

«البلدى» بـ61 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

16 مصابًا بحادث تصادم فى الشرقية

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ120 دقيقة اليوم بخط الإسكندرية- القاهرة

الأقصر وجنوب سيناء تشاركان بمعرض «الفيتور» السياحى بإسبانيا

وكيل تعليم مطروح يبحث مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية سير الامتحانات

اليوم.. انطلاق «قمة أبوظبى» بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى