الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق النقد الدولي من دافوس: الاقتصاد العالمي سيتباطأ بصورة أكبر في 2023

كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تباطؤ النمو العالمي إلى 2.7% هذا العام نزولًا من نحو 3.2% العام الماضي.
وأضافت جورجيفا، في كلمة أمام فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، أن العالم يستقبل بالفعل بعض الأخبار الجيدة منذ بداية العام، متوقعة أن يسجل تباطؤ النمو في عام 2023 ذروته ليبدأ بعد ذلك في النمو بلا تراجع.
بدوره، قال المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن اقتصاد منطقة اليورو حقق أداءً أفضل من المتوقع في الربع الأخير من 2022 وأنهى العام بنمو إيجابي.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي نموًا سلبيًا في الربع الأخير من العام الماضي وأول رُبعين من العام الحالي قبل العودة للتعافي؛ لذلك فإن نتيجة إيجابية في الشهور الأخيرة من 2022 ستعني أن التكتل ربما يكون تفادى الركود الذي يتحدد بتسجيل نمو سلبي لربعين متعاقبين.

من جانب آخر، رأى خبراء في المنتدى أن إعادة فتح الصين بعد إلغاء قيود مكافحة جائحة "كوفيد-19" من شأنه تعزيز النمو العالمي بما يفوق التوقعات والمساعدة في تفادي كساد أوسع نطاقًا حتى في ظل مكافحة أكبر الاقتصادات العالمية لتخطي تباطؤ اقتصادي.

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