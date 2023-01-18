الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

تنطلق أول أيام امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، حسب الجدول الامتحاني لكل مديرية تعليمية.

وبدأت منذ قليل، المدارس، في استقبال الطلاب، وفتح أبوابها.

وتسلمت الإدارات التعليمية فجر اليوم مظاريف أسئلة الامتحانات من المطابع السرية بكل مديرية تمهيدا لتوزيعها على رؤساء اللجان الامتحانية.

وكان قد وجه مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدة تنبيهات لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نصف العام الدراسي، وجاءت التنبيهات كالآتي:

-الالتزام بالزى المدرسى أثناء الامتحانات ولا يسمح للطلاب المخالفين بالدخول.

-الحضور قبل بدء اللجان بنصف ساعه، لتطبيق الاجراءات من تفتيش وتعقيم.

-يسمح للطالب دخول اللجنه خلال الربع ساعة الأولى من اللجنه وغير مسموح بعد ذلك.

-عدم الخروج من اللجنة إلا مع انتهاء الوقت.

-يمنع دخول الطلاب بالكتب أو المذكرات أو هاتف المحمول.

- في حالة إذا تم إثبات حالات غش، سيتم عمل محضر للطالب المتسبب في ذلك.

-على طلاب أولى وثانية ثانوي التأكد من جاهزية التابلت الخاص بهم.

أسئلة الامتحان استقبال الطلاب الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بالزي المدرسي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة «الاعتداء على محامين في مطروح»

اليوم.. نظر دعوى ابنة رشوان توفيق بسبب قسمة شاليهات رأس سدر

اليوم.. الحكم على متهم بقتل زوجته في الزاوية

اليوم.. استكمال محاكمة 43 متهما بـ«خلية حرس الثورة»

وكيل «تعليم مطروح» يتفقد الامتحان الإلكتروني لطلاب «2 ثانوي» بالضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى