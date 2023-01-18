انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم

تنطلق أول أيام امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، حسب الجدول الامتحاني لكل مديرية تعليمية.

وبدأت منذ قليل، المدارس، في استقبال الطلاب، وفتح أبوابها.

وتسلمت الإدارات التعليمية فجر اليوم مظاريف أسئلة الامتحانات من المطابع السرية بكل مديرية تمهيدا لتوزيعها على رؤساء اللجان الامتحانية.

وكان قد وجه مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدة تنبيهات لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نصف العام الدراسي، وجاءت التنبيهات كالآتي:

-الالتزام بالزى المدرسى أثناء الامتحانات ولا يسمح للطلاب المخالفين بالدخول.

-الحضور قبل بدء اللجان بنصف ساعه، لتطبيق الاجراءات من تفتيش وتعقيم.

-يسمح للطالب دخول اللجنه خلال الربع ساعة الأولى من اللجنه وغير مسموح بعد ذلك.

-عدم الخروج من اللجنة إلا مع انتهاء الوقت.

-يمنع دخول الطلاب بالكتب أو المذكرات أو هاتف المحمول.

- في حالة إذا تم إثبات حالات غش، سيتم عمل محضر للطالب المتسبب في ذلك.

-على طلاب أولى وثانية ثانوي التأكد من جاهزية التابلت الخاص بهم.