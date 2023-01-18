الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسؤولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

رئيس الوزراء الفلسطيني،
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية

حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن عمليات القتل والإعدامات التي لا تتوقف بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب اشتية، في بيان صحفي، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف عمليات القتل التي يذهب ضحيتها الأطفال والشبان، قائلا إن الشهيد أبو دية في الخليل اليوم يلتحق بكوكبة الشهداء بعد تعرضه لرصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في حلحول.

وتقدم رئيس الوزراء، لعائلة الشهيد أبو دية وأهالي حلحول في الخليل، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 18-1-2023

بلينكن: المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمى الجديد غير مقبولة

وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية والفلبين

الهباش: القمة الثلاثية جاءت لاستشعار الرؤساء الخطر المتزايد تجاه القضية الفلسطينية

اللهم ارزقنا بعد الضيق فرجًا.. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسؤولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى