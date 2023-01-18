يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، حيث تلعب مباريات الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، كما سنشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في مباراتهم المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

كما سنكون على موعد مع كأس السوبر الإيطالي حيث ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، وكذلك مباريات الجولة السابعة عشر من دوري يلو السعودي والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد الحز، ومباريات كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم – الجولة الـ 14

حرس الحدود – الداخلية 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1

طلائع الجيش – الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2

إنبي – فيوتشر 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم – الجولة الـ 7

كريستال بالاس – مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الإيطالي

ميلان – الإنتر 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

كأس ملك إسبانيا – دور الـ 16

سبورتينج خيخون – فالنسيا 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC HD

أتلتيك بيلباو – إسبانيول 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC HD

ليفانتي – أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC HD

دوري يلو السعودي – الجولة الـ17

الساحل – جدة 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية

الفيصلي – الشعلة 14:30 مصر، 15:30 السعودية السعودية الرياضية

نجران – الأخدود 17:25 مصر، 18:25 السعودية السعودية الرياضية

الأهلي – الحزم 17:40 مصر، 18:40 السعودية السعودية الرياضية