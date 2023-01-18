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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر أصبح السؤال الأبرز والأهم بعد الارتفاعات المتتالية التي يشهدها أمام الجنيه المصري وارتباطه ارتباط وثيق بالأسعار للسلع وكافة المنتجات المعروفة في الأسواق المصرية.

 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023
 

نعرض لكم في التقرير التالي  سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023 في للبنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 18-1-2023 
 

سعر صرف الدولار في البنك المركزي للشراء 29.4967 جنيه وللبيع 29.5953 جنيه 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  في البنك الأهلي المصري 

29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 
29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  cib 

29.57 جنيه للشراء و29.67 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 
29.65 جنيه للشراء 29.55 جنيه للبيع 
 

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 18-1-2023  
 

يورو​ 31.9596 جنيه للشراء 32.0783 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى​ 36.1482 جنيه للشراء 36.2809 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى​ 31.9955 جنيه للشراء 32.1060 جنيه للبيع 

100 ين يابانى​ 22.9475 جنيه للشراء 23.0260 جنيه للبيع

ريال سعودى​ 7.8526 جنيه للشراء 7.8805 جنيه للبيع 

دينار كويتى​ 96.6090 جنيه للشراء 96.9701 جنيه للبيع 

درهم اماراتى​ 8.0305 جنيه للشراء  8.0577 جنيه للبيع 

اليوان الصينى​ 4.3525  جنيه للشراء 4.3686  جنيه للبيع 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

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