سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023

البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر أصبح السؤال الأبرز والأهم بعد الارتفاعات المتتالية التي يشهدها أمام الجنيه المصري وارتباطه ارتباط وثيق بالأسعار للسلع وكافة المنتجات المعروفة في الأسواق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023



نعرض لكم في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023 في للبنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 18-1-2023



سعر صرف الدولار في البنك المركزي للشراء 29.4967 جنيه وللبيع 29.5953 جنيه





سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري

29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء

29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

29.57 جنيه للشراء و29.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

29.65 جنيه للشراء 29.55 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 18-1-2023



يورو​ 31.9596 جنيه للشراء 32.0783 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​ 36.1482 جنيه للشراء 36.2809 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​ 31.9955 جنيه للشراء 32.1060 جنيه للبيع

100 ين يابانى​ 22.9475 جنيه للشراء 23.0260 جنيه للبيع



ريال سعودى​ 7.8526 جنيه للشراء 7.8805 جنيه للبيع

دينار كويتى​ 96.6090 جنيه للشراء 96.9701 جنيه للبيع

درهم اماراتى​ 8.0305 جنيه للشراء 8.0577 جنيه للبيع

اليوان الصينى​ 4.3525 جنيه للشراء 4.3686 جنيه للبيع