سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023
البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر أصبح السؤال الأبرز والأهم بعد الارتفاعات المتتالية التي يشهدها أمام الجنيه المصري وارتباطه ارتباط وثيق بالأسعار للسلع وكافة المنتجات المعروفة في الأسواق المصرية.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023
نعرض لكم في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-1-2023 في للبنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 18-1-2023
سعر صرف الدولار في البنك المركزي للشراء 29.4967 جنيه وللبيع 29.5953 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري
29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء
29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
29.57 جنيه للشراء و29.67 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الاسكندرية
29.65 جنيه للشراء 29.55 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 18-1-2023
يورو 31.9596 جنيه للشراء 32.0783 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى 36.1482 جنيه للشراء 36.2809 جنيه للبيع
فرنك سويسرى 31.9955 جنيه للشراء 32.1060 جنيه للبيع
100 ين يابانى 22.9475 جنيه للشراء 23.0260 جنيه للبيع
ريال سعودى 7.8526 جنيه للشراء 7.8805 جنيه للبيع
دينار كويتى 96.6090 جنيه للشراء 96.9701 جنيه للبيع
درهم اماراتى 8.0305 جنيه للشراء 8.0577 جنيه للبيع
اليوان الصينى 4.3525 جنيه للشراء 4.3686 جنيه للبيع