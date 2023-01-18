270 فرصة عمل جديدة للشباب من «القوى العاملة».. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 270 فرصة عمل للشباب بإحدى شركات الطبع والنشر بالقاهرة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 250 مندوب دعاية وإعلان، و10 محاسب موردين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة.



كما تطلب الشركة، 10 مسئولين شئون قانونية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على ليسانس حقوق.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 78 شارع النزهة، مصر الجديدة، القاهرة، أو الاتصال على رقم 01007761660، والتواصل مع المدير المسئول محمد عبد السلام.



وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة في بيانٍ لها الإثنين، عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.

وجاء في البيان الصحفي للوزارة، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان.

وفي التخصصات الآتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فني، وأخصائي موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.