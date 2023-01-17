منتخب شباب اليد يقع ضمن مجموعة الموت في كأس العالم بألمانيا واليونان

أسفرت قرعة بطولة العالم للشباب مواليد 2002 لكرة اليد تواجد منتخب مصر الوطنى للشباب ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات اليونان وكوبا والسعودية.

تقام بطولة العالم للشباب بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الى 3 يوليو 2023.

يقود منتخب مصر للشباب مواليد 2002 صابر حسين المدير الفني.

المجموعة الأولى (ماجديبورج) : فرنسا - بولندا - كرواتيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثانية ( هانوفر ) : ألمانيا - الجزائر - تونس - ليبيا.

المجموعة الثالثة ( هانوفر ) : البرتغال - البرازيل - كوستاريكا - الكويت.

المجموعة الرابعة ( ماجديبورج ) : إسبانيا - جزر فارو - اليابان - أنجولا.

المجموعة الخامسة ( أثينا ) : المجر - الدنمارك - الأرجنتين - " أوقيانوسيا سيتم تحديد المنتخب لاحقا".

المجموعة السادسة ( أثينا ) : السويد - سلوفينيا - البحرين - " IHF Trophy سيتم تحديد المنتخب لاحقا".

المجموعة السابعة ( أثينا ) : صربيا - ايسلندا - تشيلي - المغرب.

المجموعة الثامنة ( أثينا ) : مصر - اليونان - كوبا - السعودية.

ويلتقى المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مع منتخب أمريكا في الليلة فى ثالث مباريات الفراعنة بكأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بالسويد وبولندا.

لقاء اليوم لايقل أهمية عن مواجهتى المغرب وكرواتيا التى حقق خلالهما منتخبنا الوطنى الفوز ويرغب منتخب مصر في استكمال مسيرة الانتصارات وتقديم عروضه الطيبة خلال مشواره بكأس العالم للتأكيد على أحقيته وقدرته في الوصول لمنصات التتويج.

وحرص روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر على مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكى في البطولة نفسها للتعرف على نقاط القوة والضعف وتجهيز الخطة والطريقة التى تناسب منافس اليوم.

ويدخل منتخب مصر مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 31-22 ثم الفوز على المغرب بنتيجة 30-19 وتصدر الفراعنة المجموعة بجدارة وضمن تخطى عقبة الدور الأول والوصول للدور الرئيسى.