«نصائح للصحة العقلية».. كيفية الوقاية من الاكتئاب وإدارة الحالة المزاجية في الشتاء

بقدر ما ننتظر جميعًا أن يأتي الشتاء، فإن مشاعر الفقد أو الحرية تظهر بين الحين والآخر. الأيام القصيرة تعني تعرضًا أقل للضوء الطبيعي الذي يمكن أن يؤثر على صحتنا العاطفية وكذلك صحتنا الجسدية، فلن تكون إدارة حالتك المزاجية في الشتاء صعبة للغاية إذا كنت تتناول الطعام المناسب وتشرب الكثير من الماء وتستغرق وقتًا للاسترخاء.

في حين أن الشتاء رائع لكثير من الناس ، إلا أنه يمكن أن يكون مليئًا بالمصاعب للآخرين، من ناحية ، هناك طعام جيد وشهية مناسبة للاستمتاع به ، ومن ناحية أخرى هناك أمراض الشتاء التي يمكن أن تفسد كل المرح.

كما أن الاكتئاب واضطرابات المزاج شائعة أيضًا في فصل الشتاء نظرًا لعدم وجود ضوء شمس وافر ويمكن أن يؤثر ذلك على إفراز هرمونات معينة، هناك حيل للتعامل مع كل موسم ، ولا ينبغي أن يكون الشتاء استثناءً، يمكن أن تكون إدارة مزاجك في الشتاء أمرًا سهلاً إذا كنت تتناول الطعام المناسب وتشرب الكثير من الماء والعصائر والمشروبات المرطبة الأخرى.

لذا تأكد من الخروج في ضوء الشمس كلما سنحت لك الفرصة. كن مبدعًا واشغل نفسك بهواية يمكنك متابعتها من داخل منزلك. خذ الخاصة بكتم فحص مستويات فيتامين D و B12 ولا تنسَ البقاء على اتصال بأصدقائك الذين يمكنهم تحسين مزاجك على الفور.

إليك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها هذا الشتاء من أجل الحفاظ على صحتك العقلية والعاطفية تحت السيطرة:-

حافظ على رطوبتك حتى لو كانت المشروبات الساخنة

الماء الدافئ أو العصائر طريقة رائعة للحفاظ على رطوبتك. فنجان من القهوة أو الشاي في اليوم جيد ولكن ليس كثيرًا لأنه يمكن أن يسبب الإدمان.

من المؤكد أن التواجد في الداخل سيزيد من وقت الشاشة ، لذا كن مدركًا وواعظًا للمحتوى الذي تشاهده لأنه بالتأكيد له تأثير على صحتك العاطفية والعقلية ما نشعر به لأنفسنا سواء عاطفياً أو جسدياً يظهر في شخصيتنا.

العناية بالنفس

ضعي مرطبًا ، وخذي حمامات دافئة ، ومارس الرياضة قليلاً إن لم يكن أكثر ، واستخدمي مرطب الشفاه ، وزيت شعرك ، وتناولي طعامًا صحيًا ، واتبع روتينًا ، ونامي في الوقت المحدد هذه بعض الأشياء القليلة التي لا يجب أن نفوتها لأنها قد تؤثر على صورة أجسامنا أو تجعل وزنًا موضعيًا يؤثر بالتأكيد على الثقة.

خذ وقتًا للراحة والاسترخاء

اعتني بصحتك العقلية، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بمفكرة لنفسك ، والتعبير عن احتياجاتك ومتطلباتك ، وبناء علاقات صحية مع الناس ، وربما رؤية معالج إذا كنت بحاجة إلى ذلك ، والتأمل حتى لو كانت 10 دقائق في اليوم هي بعض الأشياء المهمة جدًا من أجل الشعور بالهدوء والاسترخاء. ومسالمًا حتى تكون منتجًا وسعيدًا.

قم بفحص مستويات فيتامين د و ب 12

خذ مكملات الفيتامينات هذه أو الأطعمة المطلوبة لأن هذه الفيتامينات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مزاجنا ويمكن أن تجعلنا نشعر بالحزن والكآبة.

الروابط الاجتماعية

من المهم أن تبقى على اتصال مع الناس ، لأن ذلك يجعلنا نشعر بالدعم. لذا اخرج وخطط لتواريخ القهوة الصغيرة مع أحبائك.