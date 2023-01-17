كيرى: خفض الانبعاثات هى الطريقة الوحيدة لمواجهة أزمة المناخ

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إن الطريقة الوحيدة لمجابهة أزمة المناخ هي بخفض الانبعاثات.

وشدد جون كيري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" - على أن اتخاذ إجراءات في مجال مكافحة التغير المناخي والانبعاثات "ستجعلنا نعيش في عالم أنظف وأكثر أمانا وصحة، وهذا أمر يصب في مصلحة الجميع".

وأشار إلى وفاة 15 مليون إنسان سنويا حول العالم بسبب تداعيات الهواء الملوث الذي يصدر عن الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الانبعاثات ستخفف من ذلك الرقم.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ إن الحقيقة هي أن هناك تداعيات معتبرة جدا من أزمة المناخ، والطريقة الوحيدة لمجابهة هذه الأزمة وحماية مواطنينا وبناء اقتصاد للمستقبل هي بخفض الانبعاثات.

وحذر الدول التي لا تنخرط ولا تبدأ العمل على تقليل الانبعاثات ستتأخر كثيرا عن الركب ومواطنوها سيتضررون وستتعرقل سلاسل الإمدادات وستحدث أضرار من الأشياء التي تقع نتيجة تداعيات الطقس السيئة.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن التدابير التي اتخذت لمواجهة التغير المناخي حتى الآن غير كافية لأن هناك أناس لديهم مصالح تجارية وآخرين من مصلحتهم ألا يتغيروا وأحيانا هناك أناس خائفون من الانتقال وفي بعض المناطق أناس مترددون في التصديق.

وأكد كيري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن متلزم بعمق بأن تتقدم بلاده في مجال محاربة التغير المناخي، مشيرا إلى القانون الذي مرره الكونجرس في هذا المجال، ووقع عليه بايدن وسيغير بقوة مقاربة الولايات المتحدة تجاه هذه القضية.

وأوضح أن القانون سيفتح المجال أمام الأبحاث والتطوير في المجال المناخي، وسيوفر انتشارا أكبر للجهود التجريبية، معربا عن اعتقاده أن ذلك الأمر سيقود إلى ابتكار نوع جديد من التكنولوجيا ووظائف وفرص جديدة.

وقال جون كيري إن أكبر 20 اقتصادا في العالم مسؤولون عن 80 في المئة من الانبعاثات الكربونية الضارة، الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية، "لكن الرئيس بايدن يقود البلاد" نحو الحد من تلك الانبعاثات.

وأضاف أنه بحلول العام 2030 ستكون 50 في المئة من السيارات التي تبيعها الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة كهربائية، وبحلول عام 2035 سيكون قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء في الولايات المتحدة 100 % خاليا من الكربون.