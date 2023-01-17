أستاذ علم الميكروبيولوجى يوضح خطورة متحور «كراكن» الجديد (فيديو)

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن فيروس كورونا منذ بدء اكتشافه عام 2019 وهو يمر بتحورات مختلفة، بدءا من دلتا وأوميكرون.

وأضاف "الشبيني"، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار امذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن التحور صفة أساسية تتم بشكل أساسي في الفيروسات أحادية الشريط، لافتًا إلى أن الفيروس يتحور لمجابهة أي تغيرات أو ضغوط يقابلها حتى يستمر في البقاء.

وأوضح أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، أن هذه التحورات إما أن تكون طبيعية وتتم بصورة طبيعية أثناء تكاثر الفيروس، ومن الممكن أن تكون أثناء مجابهة جهاز المناعة له، بحيث أنه يتخفى من جهاز المناعة ويستطيع الهرب ويدخل داخل الخلية ويتكاثر بشكل كبير جدًا.

وأشار إلى أن المتحور الجديد "كراكن" خرج من متحورين آخرين لكورونا، لافتًا إلى أن عدد المتحورات من أوميكرون كثيرة جدًا تتراوح من 100 إلى 500 متحور، لكن الموجود فعليًا وملموس هي أعداد بسيطة جدًا.

وبين أن متحور "كراكن" ليس منتشرًا من ناحية حدته، وهو منتشر في أكثر من 25 دولة حاليًا.