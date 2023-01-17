ننشر أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 17-1-2023 من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية للحديد والصلب والتي تشهد استقرار في الأسعار منذ فقرة الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في ظل ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في كافة البنوك المصرية والذي يؤثر تأثيراً كبيراً على أسعار مدخلات الإنتاج.



مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 17-1-2023

يستعرض “الدستور” تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 17-1-2023 دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين ومصاريف العتالة وغير ذلك من التكلفة التي يتحملها المستهلك وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الاستثماري 26403.37 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 27266.26 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28200 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه للطن.





سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27350 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيها للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 28500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيها للطن.



أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية



سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1900 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1860 جنيها للطن.



سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1855 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1830 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1940 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1845 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة 1890 جنيها للطن.

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