الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف علي سعر 32. منتج اسمنت بمستهل تعاملات يوم الاثنين 16يناير

اسمنت
اسمنت

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 16 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

شهد سعر طن الأسمنت المسلح مابين  1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم ارض المصنع 
جاء سعر طن الأسمنت النصر  مابين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم ارض المصنع
بينما سجل سعر الأسمنت وادي النيل  مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم ارض المصنع
وسجل سعر طن الأسمنت المخصوص  مابين 1,900 جنيه 1,905 جنيه تسليم ارض المصنع
وبلغ سعر طن أسمنت العسكري مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم ارض المصنع
وبينما بلغ سعر طن أسمنت سيناء 42.5 مابين  1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم ارض المصنع
سجل سعر طن أسمنت حلوان مابين 1,890 جنيه 1,890 جنيه
وبلغ سجل اسمنت السهم مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه
وقد جاء أسمنت السويدي مابين 1,980 جنيه 1,990 جنيه
ورصد سعر طن أسمنت المسلةمابين  1,890 جنيه 1,895 جنيه
ووصل سعر العسكري بني سويف 1,830 جنيه 1,830 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة  مابين 1,970 جنيه 1,975 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت الممتاز مابين  1,935 جنيه 1,940 جنيه
بينما سجل سعر طن أسمنت السويس مابين 1,930 جنيه 1,940 جنيه
سجل سعر طن أسمنت تايتان مابين 1,880 جنيه 1,890 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت سيناءمابين  1,860 جنيه 1,870 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت أسيوط مابين  1,800 جنيه 1,800 جنيه
ورصد سعر طن أسمنت المهندس مابين 1,890 جنيه 1,900 جنيه
واضاف سعر طن أسمنت النهضة  مابين 1,820 جنيه 1,820 جنيه
وبلغ  سعر طن أسمنت أسوان مابين 1,780 جنيه 
وسجل سعر طن أسمنت السد العالي 1,780 جنيه 
بينما بلغ سعر طن أسمنت قنا مابين 1,820 جنيه 1,830 جنيه
وجاء سعر طن أسمنت المصريين ليسجل مابين 1,760 جنيه 1,770 جنيه
وبلغ سعر طن أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه
وكما سجل سعر طن أسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه
كما وصل سعر طن أسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه
كما جاء سعر طن أسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه
وسجل سعر طن  أسمنت الماكس 1,880 جنيه 
وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه
كماجاء سعر طن أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه
كما سجل سعر طن أسمنت الصرح  مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه

أسعار الأسمنت أسمنت السويد أسمنت العامرية أسمنت السويدي اسمنت الممتاز الأسمنت المسلح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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