تعرف علي سعر 32. منتج اسمنت بمستهل تعاملات يوم الاثنين 16يناير

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 16 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

شهد سعر طن الأسمنت المسلح مابين 1,930 جنيه 1,935 جنيه تسليم ارض المصنع

جاء سعر طن الأسمنت النصر مابين 1,905 جنيه 1,910 جنيه تسليم ارض المصنع

بينما سجل سعر الأسمنت وادي النيل مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه تسليم ارض المصنع

وسجل سعر طن الأسمنت المخصوص مابين 1,900 جنيه 1,905 جنيه تسليم ارض المصنع

وبلغ سعر طن أسمنت العسكري مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم ارض المصنع

وبينما بلغ سعر طن أسمنت سيناء 42.5 مابين 1,840 جنيه 1,840 جنيه تسليم ارض المصنع

سجل سعر طن أسمنت حلوان مابين 1,890 جنيه 1,890 جنيه

وبلغ سجل اسمنت السهم مابين 1,840 جنيه 1,850 جنيه

وقد جاء أسمنت السويدي مابين 1,980 جنيه 1,990 جنيه

ورصد سعر طن أسمنت المسلةمابين 1,890 جنيه 1,895 جنيه

ووصل سعر العسكري بني سويف 1,830 جنيه 1,830 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة مابين 1,970 جنيه 1,975 جنيه

وجاء سعر طن أسمنت الممتاز مابين 1,935 جنيه 1,940 جنيه

بينما سجل سعر طن أسمنت السويس مابين 1,930 جنيه 1,940 جنيه

سجل سعر طن أسمنت تايتان مابين 1,880 جنيه 1,890 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت سيناءمابين 1,860 جنيه 1,870 جنيه

وجاء سعر طن أسمنت أسيوط مابين 1,800 جنيه 1,800 جنيه

ورصد سعر طن أسمنت المهندس مابين 1,890 جنيه 1,900 جنيه

واضاف سعر طن أسمنت النهضة مابين 1,820 جنيه 1,820 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت أسوان مابين 1,780 جنيه

وسجل سعر طن أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

بينما بلغ سعر طن أسمنت قنا مابين 1,820 جنيه 1,830 جنيه

وجاء سعر طن أسمنت المصريين ليسجل مابين 1,760 جنيه 1,770 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه

وسجل سعر طن أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه

وكما سجل سعر طن أسمنت التعمير 1,850 جنيه 1,860 جنيه

كما وصل سعر طن أسمنت المنيا 1,820 جنيه 1,830 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 1,810 جنيه

كما جاء سعر طن أسمنت البرج 1,890 جنيه 1,900 جنيه

وسجل سعر طن أسمنت الماكس 1,880 جنيه

وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 1,900 جنيه

كماجاء سعر طن أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 1,870 جنيه

كما سجل سعر طن أسمنت الصرح مابين 1,970 جنيه 1,980 جنيه