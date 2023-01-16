الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى النمسا بنسبة 16.1%

المواد الغذائية
المواد الغذائية

أعلن مكتب الإحصاء النمساوي عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في النمسا في ديسمبر 2022، بنسبة 16.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

ولفت مكتب الإحصاء النمساوي إلى ارتفاع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15.7% في الفترة المذكورة.

كما بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس شهري في ديسمبر الماضي 1.4% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي.

txt

وزير داخلية النمسا: تضاعف عدد مهربى البشر إلى البلاد فى العام الماضى

كما كشفت البيانات عن ارتفاع أسعار الحليب والجبن والبيض في ديسمبر الماضي بأكبر قدر بنسبة 24% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، فيما صعدت أسعار اللحوم والخبز بشكل ملحوظ بنسبة 18.1% و16.1% على التوالي.

كما ارتفعت أسعار الخضروات بمعدل 14.9% والفواكه بنسبة 4.4%، وصعدت المشروبات غير الكحولية في ديسمبر 2022 بنسبة 14.9% عن ديسمبر 2021، بما في ذلك 15.9% زيادة في أسعار القهوة و12.1% للمشروبات الغازية، وفقًا لمكتب الإحصاء النمساوي.

ديلي ميل: تخلف 750 ألف أسرة عن دفع الرهن العقاري بسبب ضعف الرواتب وارتفاع التكاليف

وقبل يومين، حذرت صحيفة ديلي ميل البريطانية من ارتفاع الأسعار ومدى تأثيره على الأسر البريطانية، لا سيما مع تخلف ما يقرب من 750 ألف أسرة من دفع الرهن العقاري وسط ارتفاع التكاليف.

txt

نشر 1000 شرطي إضافي في النمسا لتأمين احتفالات العام الجديد

ووفقًا للديلي ميل، فقد تخلف ما يقرب من 750 ألف أسرة عن دفع وسداد الرهن العقاري، كما تخلف حوالي 200000 من أصحاب الرهن العقاري عن سداد قروضهم العقارية بحلول يونيو 2022، وهناك 570.000 مقترض آخر معرضون لخطر عدم القدرة على سداد مدفوعاتهم، وبشكل عام، تتعرض الأسرة للخطر إذا كانت المدفوعات تزيد على 30 في المائة من الميزانيات الشهرية.

وسبق وحذرت هيئة الرقابة في المدينة من أن أكثر من 750 ألفًا من أصحاب المنازل معرضون لخطر التخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري في العامين المقبلين.

وقالت هيئة السلوك المالي: إن 200 ألف من أصحاب الرهن العقاري قد تخلفوا عن سداد قروضهم العقارية بحلول يونيو 2022. وتقدر الهيئة التنظيمية أن 570 ألف مقترض آخر معرضون لخطر عدم القدرة على سداد مدفوعات الرهن العقاري الخاصة بهم من الآن وحتى نهاية عام 2024، وسط ارتفاع التكاليف.

مكتب الإحصاء النمساوي اسعار المواد الغذائية النمسا الحد الأدنى أسعار الحليب أسعار اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

«القوى العاملة» تصدر كتابًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

«القاهرة الإخبارية» تكشف أسباب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى النمسا بنسبة 16.1%

غرفة التطوير وشعبة الاستثمار تطرحان حلولًا لتخفيف آثار الأزمة على الشركات العقارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب