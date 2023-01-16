ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى النمسا بنسبة 16.1%

أعلن مكتب الإحصاء النمساوي عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في النمسا في ديسمبر 2022، بنسبة 16.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

ولفت مكتب الإحصاء النمساوي إلى ارتفاع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15.7% في الفترة المذكورة.

كما بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس شهري في ديسمبر الماضي 1.4% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع أسعار الحليب والجبن والبيض في ديسمبر الماضي بأكبر قدر بنسبة 24% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، فيما صعدت أسعار اللحوم والخبز بشكل ملحوظ بنسبة 18.1% و16.1% على التوالي.

كما ارتفعت أسعار الخضروات بمعدل 14.9% والفواكه بنسبة 4.4%، وصعدت المشروبات غير الكحولية في ديسمبر 2022 بنسبة 14.9% عن ديسمبر 2021، بما في ذلك 15.9% زيادة في أسعار القهوة و12.1% للمشروبات الغازية، وفقًا لمكتب الإحصاء النمساوي.

ديلي ميل: تخلف 750 ألف أسرة عن دفع الرهن العقاري بسبب ضعف الرواتب وارتفاع التكاليف

وقبل يومين، حذرت صحيفة ديلي ميل البريطانية من ارتفاع الأسعار ومدى تأثيره على الأسر البريطانية، لا سيما مع تخلف ما يقرب من 750 ألف أسرة من دفع الرهن العقاري وسط ارتفاع التكاليف.

ووفقًا للديلي ميل، فقد تخلف ما يقرب من 750 ألف أسرة عن دفع وسداد الرهن العقاري، كما تخلف حوالي 200000 من أصحاب الرهن العقاري عن سداد قروضهم العقارية بحلول يونيو 2022، وهناك 570.000 مقترض آخر معرضون لخطر عدم القدرة على سداد مدفوعاتهم، وبشكل عام، تتعرض الأسرة للخطر إذا كانت المدفوعات تزيد على 30 في المائة من الميزانيات الشهرية.

وسبق وحذرت هيئة الرقابة في المدينة من أن أكثر من 750 ألفًا من أصحاب المنازل معرضون لخطر التخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري في العامين المقبلين.

وقالت هيئة السلوك المالي: إن 200 ألف من أصحاب الرهن العقاري قد تخلفوا عن سداد قروضهم العقارية بحلول يونيو 2022. وتقدر الهيئة التنظيمية أن 570 ألف مقترض آخر معرضون لخطر عدم القدرة على سداد مدفوعات الرهن العقاري الخاصة بهم من الآن وحتى نهاية عام 2024، وسط ارتفاع التكاليف.