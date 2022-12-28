نشر 1000 شرطي إضافي في النمسا لتأمين احتفالات العام الجديد

أعلنت الشرطة النسماوية نشر 1000 شرطي إضافي لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، السبت المقبل.

وقال جيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوى، إنه بسبب أعمال الشغب في السنوات السابقة وأعمال الشغب في عيد الهالوين في لينز هذا العام سيتم نشر 1000 شرطي إضافي لمنع تكرار هذه الاعتداءات.

وتابع أن أجهزة الأمن تراقب الشبكات الاجتماعية والمواقع الأخرى على الإنترنت لمنع عملية التحضير لأعمال شغب، مشيرا إلى أنه تم اعتقال شخصين في مدينة لينز على خلفية قيادة أعمال عنف وشغب في ليلة عيد الهالوين الماضى.

وقال جيرهارد كارنر إن 20 شخصًا لعبوا دورًا تحريضيا وقياديا في أعمال الشغب من الجنسيات السورية والمقدونية والإسبانية، حيث ألقوا المفرقعات والحجارة على الشرطة في عيد الهالوين وتم إجراء تحقيقات مكثفة مكنت من التوصل إلى القياديين في أعمال الشغب والذين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تيك توك" في الإعداد لهذه الهجمات.

وقال إنه يجب على أى شخص لا يلتزم بالقواعد الأساسية للتعايش السلمي أن يتحمل العواقب، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الوحدات الاحتياطية ومجموعات التدخل السريع، كما سيتم استخدام الطائرات بدون طيار للاستطلاع لتأمين الاحتفالات.

مصرع شخصين وإصابة 4 على الأقل بألمانيا والنمسا في احتفالات رأس السنة

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب ما لا يقل عن 4 أشخاص آخرين بجروح في ألمانيا والنمسا جراء عروض الألعاب النارية التي أقيمت عشية رأس السنة احتفالًا بالعام الجديد.

وقالت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، إن من بين الضحايا قتيلًا يبلغ من العمر 37 عامًا من بلدة "هيننف" بالقرب من مدينة “بون” غربي ألمانيا، أما المصاب (يبلغ من العمر39 عامًا) وأصيب بجروح خطرة خلال نفس الحادث وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا أيضًا خلال حوادث أخرى تتعلق بعروض الألعاب النارية في مدينتي “لايبزيج” و"هامبورج" الألمانيتين.

أما في النمسا، فكان من بين القتلى شخص يبلغ من العمر 23 عامًا جنوب غربي العاصمة "فيينا"، فيما أصيب 3 آخرون.