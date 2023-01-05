الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير داخلية النمسا: تضاعف عدد مهربى البشر إلى البلاد فى العام الماضى

جيرهارد كارنر وزير
جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا

اكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، أنه خلال العام الماضي تم القبض على 687 مهربًا البشر في النمسا وهو ضعف العدد الذي تم ضبطه في عام 2020.

وقال الوزير في تصريحات له، إنه في عام 2021 تم ضبط 441 مهربًا وفي عام 2020 311 مهربا من عصابات الهجرة غير الشرعية . 

وذكر الوزير ان معظم المهربين المقبوض عليهم جاءوا من سوريا (99 مهربًا) تليها تركيا (69 مهربًا) ورومانيا (52 مهربًا) وأوكرانيا (52 مهربًا) و أخيرا 32 مهربا من النمسا.

وأشار الوزير إلى تكثيف الحكومة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع دول الجوار ومن خلال المشاركة في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.

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